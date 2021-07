Neues Vorsitzteam an der ÖH Uni Salzburg

Mit Laura Reppmann, Lara Simonitsch und Manuel Gruber steht nun ein neues Vorsitzteam an der Spitze der ÖH Uni Salzburg.

Salzburg (OTS) - Nach der Neuwahl der Universitätsvertretung der ÖH an der Universität Salzburg hatte das 15-köpfige Studierendenparlament bereits am 9. Juni ein neues Vorsitzteam für die kommenden zwei Jahre bestimmt. Nun hat das neue Vorsitzteam offiziell die Leitung der Salzburger ÖH übernommen. Neue Vorsitzende ist die 22-jährige Laura Reppmann von den Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS Salzburg). Sie studiert Philosophie, Politik und Ökonomie (PPÖ) an der Uni Salzburg. Ihre Stellvertreterinnen sind Lara Simonitsch vom Verband sozialistischer Student_innen Salzburg (VSStÖ Salzburg) und Manuel Gruber von der Liste unabhängiger & kritischer Studierender (LUKS). Simonitsch ist 20 Jahre alt und studiert Politikwissenschaft, Gruber ist 25 Jahre alt und studiert Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft.

Alle drei können mit dem Antritt der neuen Funktion bereits auf viel Erfahrung in der Studierendenvertretung zurückblicken: So war Reppmann Referentin für feministische Politik, Simonitsch Referentin für Sozialpolitik und Wohnen und Gruber Referent für Bildungspolitik der ÖH Uni Salzburg. Damit hat das erfahrene Trio die Nachfolge des bisherigen Vorsitzteams bestehend aus Keya Baier, Hande Armangan und Raphaela Maier angetreten und steht somit nun an der Spitze der neuen Salzburger Universitätsvertretung. In dieser sind die Grünen & Alternativen Student_innen nach den ÖH-Wahlen im Mai mit sechs Mandaten vertreten, mit drei Mandaten der VSStÖ Salzburg und die Aktionsgemeinschaft Salzburg, mit zwei Mandaten die LUKS sowie mit einem Mandat die Junos Studierenden.

Neben dem Vorsitzteam der Universitätsvertretung gibt es nun auch in den verschiedenen Studien- und Fakultätsvertretungen an der Uni Salzburg neue Vorsitzteams. Insgesamt sind an der Uni Salzburg 31 Studienvertretungen und vier Fakultätsvertretungen eingerichtet, welche in den vergangenen Wochen ebenfalls allesamt ihre neuen Leitungen bestimmt haben. „Wir bedanken uns bei allen, die in den vergangenen zwei Jahren auf Studien-, Fakultäts- und Universitätsebene für die Studierenden aktiv waren. Gleichzeitig gratulieren wir allen neu gewählten Studierendenvertreter_innen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren“, so das neue Vorsitzteam der ÖH Uni Salzburg abschließend.

Fotos vom neuen Vorsitzteam sind in diesem Ordner zur freien Verwendung abrufbar: https://cutt.ly/smgAgnN

Bildtext: Das neue Vorsitzteam der ÖH Uni Salzburg (von links): Manuel Gruber, Laura Reppmann und Lara Simonitsch

