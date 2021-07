Das ORF Niederösterreich Sommerprogramm 2021

St. Pölten (OTS) - Von der schon zur Tradition gewordenen Sommertour, über das Sommer-Quiz rund um unser Bundesland bis hin zum Jubiläum des Grafenegg Festivals – mit Schulschluss startet der ORF Niederösterreich sein Sommerprogramm. Ein Überblick über die Höhepunkte im Juli und August.

30 ORTE IN 30 TAGEN – DIE ORF NÖ SOMMERTOUR

Von 12. Juli bis 20. August, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at

In „NÖ heute“ touren Schauspielerin Kristina Sprenger und Schauspieler und Kabarettist Rudi Roubinek durch das Bundesland und zeigen, was man im Sommer in Niederösterreich erleben kann. Die beiden Teams stellen sich außerdem gegenseitig Aufgaben, die in der jeweiligen Sommertour-Gemeinde gelöst werden müssen. Kristina Sprenger wird von ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner unterstützt, Rudi Roubinek von ORF-NÖ-Reporterin Pia Seiser. Die beiden Teams wechseln sich von Montag bis Freitag täglich ab. Zu sehen in „NÖ heute“ um 19.00 Uhr, ORF2/N.

Auf Radio NÖ ist die Sommertour von Montag bis Freitag jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr zu hören. Die Reporter erkunden die schönsten Ausflugsziele der Sommertour-Gemeinden – von der Hammermühle bis zur Adlerwarte, vom Planetenwanderweg bis zur Burgruine, von der Straußenfarm bis zum Fassbindermuseum. Dabei sind Astrid Nentwich, Thomas Birgfellner, Robert Morawec, Kawus Nikou und Fabian Fessler zu Lande, zu Wasser und in luftiger Höhe unterwegs, etwa im Hochseilklettergarten, am Wakeboard und in der Kellergasse. Sie lernen auch Künstler, Handwerker und originelle Menschen kennen, die in den Sommertour-Gemeinden aktiv sind und erfüllen Musikwünsche. Beim täglichen Gewinnspiel sammeln die Hörerinnen und Hörer im Laufe der dreistündigen Sendung „Sommertour-Souvenirs“ und haben die Chance einen Preis zu gewinnen. Die Radio NÖ Sommertour ist ein akustischer Ausflug durch alle Bezirke Niederösterreichs, der die Hörerinnen und Hörer zu den schönsten Plätzen des Landes mitnimmt und Anregungen für eigene Ausflüge bietet.

Auf noe.ORF.at gibt es jede Woche den Tourplan und die wichtigsten Infos zu den Sommertour-Gemeinden kompakt zusammengefasst. Einen Blick hinter die Kulissen der Sommertour und interessante Einblicke in die Gemeinden findet man täglich auf der Facebook- und Instagram-Seite des ORF NÖ.

GRUND UND BODEN

Von 3. Juli bis 7. August, jeweils Samstag in „NÖ heute“, auf Radio NÖ und noe.ORF.at

Der Schwerpunkt „Grund und Boden“ zeigt, wie sich Bauen und Wohnen in Niederösterreich verändert haben und künftig verändern werden, etwa durch den von der Pandemie ausgelösten Bauboom. Wir widmen uns den leeren Innenstädten und den zugebauten Ortsrändern, wir besuchen Baustellen, bei denen Baumüll wieder zu Baumaterial wird und gehen der Frage nach, wie viel Boden uns noch bleibt und was man gegen den hohen Bodenverbrauch tun kann. Vom 3. Juli bis 7. August in „NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und noe.ORF.at.

15 JAHRE GRAFENEGG FESTIVAL

Von 14. bis 17. August in „NÖ heute“, auf Radio NÖ und noe.ORF.at

Im August feiert das Grafenegg Festival sein großes Jubiläum – berichtet wird in „NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at. Los geht es mit der Festivaleröffnung am 13. August, die vom ORF Niederösterreich aufgezeichnet wird und am 17. August um 22.35 Uhr in ORF 2 zu sehen sein wird.

Weitere Programmpunkte zum Jubiläum in „NÖ heute“ von 14. bis 17. August: am Samstag der Nachbericht zur Festivaleröffnung und das große Interview mit Rudolf Buchbinder, am Sonntag ein Überblick über die Highlights aus 15 Jahren, am Montag die Reportage über das Festival und den Einfluss auf die Entwicklung der Region und am Dienstag die Vorschau auf die Übertragung des Eröffnungskonzerts. Jeweils ab 19 Uhr in ORF2/N.

FREQUENCY FESTIVAL 2021

Nach einem Jahr Pause findet dieses Jahr von 19.-22. August wieder das Frequency Festival in St. Pölten statt. Aufgrund der aktuellen Covid19-Bestimmungen das voraussichtlich erste große Musikfestival, das seit Beginn der Pandemie stattfinden kann. Der ORF Niederösterreich berichtet über Programm, Aufbau und von den Konzerten im Greenpark in St. Pölten - auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at.

MEIN NIEDERÖSTERREICH – DAS SOMMERQUIZ AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH Jeden Sonntag von 12- 13 Uhr auf Radio Niederösterreich, 4. Juli bis 29. August

Gute Kenntnisse unseres Bundeslands sind gefragt: wer die Fragen zu Geografie, Kultur und Kulinarik rund um Niederösterreich beantworten kann und auch bei den Musiktiteln von Radio Niederösterreich sattelfest ist, gewinnt beim Sommer-Quiz „Mein Niederösterreich“ die Radio NÖ Sommerparty für 10 Personen – Essen, Getränke, Geschirr und Sitzgelegenheiten für einen perfekten Grillabend inklusive. Die Chance darauf gibt es jeden Sonntag nach 12 Uhr – vom 4. Juli bis 29. August.

„DIE SUPER-SOMMER-PARTY“ AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Jeden Samstag von 20 Uhr bis Mitternacht, ab 3. Juli 2021 auf Radio Niederösterreich

Ob für den Feierabend mit Freunden oder das Gartenfest mit der Familie zum Geburtstag - Radio Niederösterreich liefert jeden Samstag ab 20 Uhr die größten Hits und schönsten Oldies passend zur Wochenendplanung – mit der „Super-Sommer-Party“.

KULINARISCHE SOMMERREISE DURCH ÖSTERREICH

Jeden Samstag von 11-12 Uhr, auf Radio Niederösterreich, 3. Juli bis 28. August 2021

Radio Niederösterreich-Köchin Andrea Karrer macht diesen Sommer eine kulinarische Sommerreise durch Österreich. Ab 3. Juli präsentiert sie jeden Samstag Spezialitäten aus einem anderen Bundesland: vom Wiener Stephanie-Omelette, Salzburger Schaumnockerln, dem Dürnsteiner Weinhenderl bis hin zum Pannonischen Reisfleisch. Zu hören bei „Radio NÖ am Samstagvormittag“ zwischen 11 und 12 Uhr. Die Rezepte zum Nachkochen gibt es auf noe.ORF.at.

