LKA Wien klärt nach Raubmord spektakuläre Serie an Straftaten - 600.000 Euro Schaden

Vorfallszeit: seit Juli 2019, Vorfallsort: Wien, Salzburg, Deutschland

Wien (OTS) - Am 14.10.2020 verstarb ein 74-jähriger Inhaber eines Juweliergeschäftes in Wien Landstraße im Zuge eines Raubüberfalls. Das Opfer wurde in seinem Geschäft mit einem Messer attackiert und erlag schließlich noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten mit Schmuck.

Das Landeskriminalamt Wien hat daraufhin groß angelegte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, wobei sich die Ermittlungen insbesondere auf Tschechien, Slowakei, Ungarn und Serbien ausweiteten. Insgesamt wurden mehr als 40.000 Kraftfahrzeuge im Bereich verschiedenster Grenzen überprüft.

Am 29.04.2021 konnte schließlich ein Tatverdächtiger von Zielfahndern des Bundeskriminalamtes bei der Einreise von Serbien nach Ungarn festgenommen werden. Dem 20-jährigen serbischen Staatsangehörigen wurden im Zuge von umfangreichen Ermittlungen nun noch insgesamt 33 weitere Straftaten zugeordnet. Diese soll der Festgenommene mit wechselnden Mittätern durchgeführt haben. Einer dieser Komplizen (42 Jahre, bulgarischer Staatsangehöriger) konnte durch intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien/ Ermittlungsdienst-Ermittlungsbereich Raub ausgeforscht und am 28.06.2021 in Salzburg, aufgrund einer Festnahmeanordnung, mit Unterstützung der EGS Salzburg festgenommen werden. Hinsichtlich der Ausforschung weiterer, zum großen Teil namentlich noch nicht bekannten Personen, sind die Ermittlungen im Gange.

Während der 42-Jährige jeden Tatzusammenhang bestreitet, zeigt sich der 20-Jährige zu folgenden Taten geständig:

• Raubmord am 14.10.2020 in Wien-Landstraße

• Juwelierraub am 25.06.2020 in Wien-Alsergrund

• drei Home Invasion

am 28.02.2020 in Wien-Wieden

am 28.04.2020 in Wien-Währing

am 14.10.2020 ein Versuch in Wien-Hietzing

• 29 Einbruchsdiebstähle in Büros seit Juli 2019 in Wien, Salzburgund Deutschland

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. € 600.000.-

Die Festgenommen befinden sich in einer Justizanstalt.

