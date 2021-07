Die Formel 1 in Österreich – Freitag bis Sonntag LIVE

20 Stunden Formel 1 total aus Spielberg: Schlager, Gröbl, Laub, Klien, Hülkenberg, Lauda, Eng und Brändle für ServusTV im Einsatz

Wals (OTS) - Nur wenige Tage nach dem Großen Preis der Steiermark findet der Saisonhöhepunkt am Red Bull Ring seine spektakuläre Fortsetzung. Bei diesmal vollen Zuschauerrängen berichtet ServusTV am Wochenende rund 20 Stunden lang live und umfassend vom Grand Prix von Österreich.

Der Weltmeister im Exklusiv-Interview

Rund um die Rennaction gibt es ein ausgedehntes Programm mit zahlreichen Highlights, so etwa ein One-on-One-Interview mit Lewis Hamilton. Weiters trifft ServusTV Bernie Ecclestone in seinem Hotel in Gstaad, spielt mit dem früheren Formel-1-Chef Backgammon und spricht mit ihm über die Entwicklung der Königsklasse des Motorsports sowie seine Rolle als „Jungpapa“ mit rüstigen 90 Jahren. Zudem stellt sich Sebastian Vettel den Fragen steirischer Volksschulkinder und spricht u.a. über sein Lieblingsprojekt abseits der Rennstrecken zur Rettung der Bienen.



Im Schlafzimmer von Max Verstappen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff und ServusTV-Experte Mathias Lauda fachsimpeln mit Andrea Schlager bei einem gemeinsamen Frühstück. Indes gewährt Max Verstappen über einen in pandemischen Zeiten konformen Teams-Call exklusive Einblicke in seine Motorhome-Privaträume. Und bei der Drivers’ Parade vor Rennstart begleitet Andrea Schlager die Piloten auf dem Fahrertruck und führt die Interviews für die weltweite TV-Übertragung.



Gesamtes ServusTV-Formel-1-Team im Einsatz

ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager liefert mit Christian Klien und Patrick Laub Aktuelles, Atmosphärisches und Stimmen aus der Boxengasse des Red Bull Rings. Kommentator Andreas Gröbl schart wieder das hochkompetente Expertenteam aus Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle um sich. Und die gesamte Action mit allen Sessions ist selbstverständlich auch im Online-Stream unter servustv.com/formel1 live zu sehen.



Verstappen mit 18-Punkte-Polster ins zweite Heimspiel

In überzeugender Manier konnte Max Verstappen in Teil I des Spielberg-Doppels seine WM-Führung ausbauen, der Niederländer geht nun mit 18 Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton ins zweite Heimspiel. „Red Bull hat das Rennen total kontrolliert und ist nie in Bedrängnis geraten“, zeigt ServusTV-Experte Christian Klien seine Hochachtung vor der Performance des rot-weiß-roten Rennstalls. „Mercedes hat zwar versucht, anzugasen, sich aber sofort Blasen an den Reifen eingehandelt.“



Außentemperatur definiert die Strategie

Die Rollenverteilung scheint für den zweiten Grand Prix im Murtal dementsprechend vorgegeben zu sein. „Red Bull Racing hat aktuell das bessere Paket, die Teams werden aber nichts unversucht lassen, in diesen paar Tagen etwas herauszukitzeln.“ Und: „Du musst es erst einmal umsetzen.“ Die Meteorologen sagen jedenfalls labileres Wetter voraus, was die Ausgangsposition wiederum verändern könnte: „Je nach Außentemperatur musst du auch deine Strategie wählen.“



Formula 1 BWT Großer Preis von Österreich vom 2. bis 4. Juli LIVE bei ServusTV:

Freitag (2. Juli):

10:55 Uhr: 1. freies Training LIVE

14:25 Uhr: 2. freies Training LIVE

16:15 Uhr: Sport und Talk Spezial aus Spielberg – Replay



Samstag (3. Juli):

10:10 Uhr: Formel 1 total aus Spielberg

10:30 Uhr: Formel 3 – Rennen 1 LIVE

11:45 Uhr: 3. freies Training LIVE

13:15 Uhr: Helden, Legenden, Emotionen - 50 Jahre Formel 1 am Ring

13:50 Uhr: Formel 1 total aus Spielberg

14:30 Uhr: Qualifying Vorbericht

15:00 Uhr: Qualifying LIVE

16:00 Uhr: Qualifying Analyse



Sonntag (4. Juli):

09:00 Uhr: Formel 1 total aus Spielberg

09:30 Uhr: Summa cum Lauda - der unglaubliche Weg des Niki Nationale

10:20 Uhr: Formel 1 total aus Spielberg

11:00 Uhr: Formel 3 - Rennen 3 LIVE

12:10 Uhr: Porsche Supercup LIVE

13:00 Uhr: Vorbericht Rennen

15:00 Uhr: Rennen LIVE

16:40 Uhr: Rennen Analyse





