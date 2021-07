Neubau: „MoZuluArt“ am 3.7. im Theater am Spittelberg

Karten: Tel. 526 13 85, E-Mail tickets@theateramspittelberg.at

Wien (OTS/RK) - Einen bunten Spielplan mit Weltmusik, Wiener Musik, Pop, A Cappella, Kleinkunst, Comedy und Kinder-Programmen bietet bis Donnerstag, 30. September, die „Sommerbühne“ im „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10). Heute, Freitag, beginnt um 19.00 Uhr der kurzweilige Musik-Abend „Italianita! Einst war ich mal in diesem Land“, den Dominik Nostitz mit Sofia Taliani, Willi Landl, Franz Haselsteiner sowie den Gebrüdern Wladigeroff gestaltet. Eintritt: 25 Euro. Am Samstag, 3. Juli, gastiert die Gruppe „MoZuluArt“ ab 19.00 Uhr im „Theater am Spittelberg“ und präsentiert das feine Vokal-Programm „15 Jahre Zulu Music Meets Mozart“. Vor 15 Jahren veröffentlichte das Ensemble sein erstes Album und seither erfreut sich diese Symbiose aus afrikanischem Gesang und europäischer Klassik bei Kennern großer Beliebtheit. Mitwirkende: Vusa Mkhaya (Stimme), Ramadu (Stimme), Blessings Nqo (Stimme) und Roland Guggenbichler (Piano). Karten: 25 Euro. Informationen und Reservierungen: Telefon 526 13 85 und E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Für den Nachwuchs spielt am Sonntag, 4. Juli, ab 11.00 Uhr, das „Kindertheater Papperlapapp“. Eine ereignisreiche Erzählung mit Gesang plus Musik erwartet das junge Publikum: „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“. Karten: 9 Euro. Bei allen Veranstaltungen sind Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Theater-Direktorin Nuschin Vossoughi veröffentlicht das vollständige Programm der „Sommerbühne“ im Internet: www.theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse