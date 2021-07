Online-Round Table: INITIATIVE MINUS 15 PROZENT will „Spitalskeime“ reduzieren und nimmt Politik in die Pflicht

Wien (OTS) - 4.500 bis 5.000 Menschen sterben jedes Jahr in Österreich an nosokomialen Infektionen („Spitalskeime“), etwa fünf Mal so viele wie im Straßenverkehr. Operationsbezogene Wundinfektionen („surgical site infections“, SSI) zählen zu den häufigsten nosokomialen Infektionen - zum Vergleich: Bisher verstarben in Österreich rund 10.700 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion.

Das müsste nicht so sein, viele Todesfälle als Folge von Spitalskeimen könnten durch entsprechend konsequentes und professionelles Vorgehen vermieden werden. Die von der „Initiative Sicherheit im OP“ (SIOP) und der Österreichischen Plattform Patientensicherheit gegründete „Initiative minus 15 Prozent“ strebt deshalb eine Verringerung der nosokomialen Infektionen in Österreich innerhalb der nächsten 5 Jahre um 15 Prozent an. Sie appelliert an die Politik, erwartet von ihr konkrete und verbindliche Vorgaben, und fordert ein klares Commitment und die erforderlichen Rahmenbedingungen zum Erreichen des Minus 15 Prozent-Ziels. Die Corona-Krise hat die Bedeutung der Infektionsprophylaxe besonders deutlich gemacht und gezeigt, welche Anstrengungen möglich ist. Dieses neue Bewusstsein und Engagement gilt es auch für die Prävention von Spitalskeimen zu nützen. Bei einem Online-Round Table in den Räumlichkeiten der APA kamen gestern Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um konkrete Vorschläge und Forderungen zum Erreichen dieses Ziels aus ihrer Perspektive zu diskutieren:

Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der österreichischen Patienten- und PflegeanwältInnen

Dr. Alexander Blacky, Facharzt für Hygiene; Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie (ÖGKH)

Dir.in Dr.in Brigitte Ettl, Ärztliche Direktorin an der Klinik Hietzing; Präsidentin der Österreichischen Plattform Patientensicherheit

Dr.in Maria Kletecka-Pulker, Geschäftsführerin der „Plattform Patientensicherheit“, Direktorin des LBI Digital Health and Patient Safety

Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller, Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie, MedUni Wien/AKH Wien; Past Präsident der ÖGARI

Dir. Christian Schroffenegger, MSc, Verwaltungsdirektor und Prokurist des gemeinnützigen und öffentlichen Akutkrankenhauses der Elisabethinen in Graz

DGKP Josef Zellhofer, Vorsitzender der ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe

Den vollständigen Text und Fotos von der Online-Veranstaltung finden Sie hier.

