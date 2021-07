Startschuss für nächste 5G-Evolutionsstufe: Drei startet Trial mit 5G Standalone in Wien

Drei plant eines der ersten 5G Standalone Netze in Europa.

Reifes 5G entfaltet volles Potenzial: Raschere Reaktionszeit, stabilere Verbindung.

Kommerzieller Start im Frühjahr 2022.

Als Erster der drei großen Telekomanbieter in Österreich hat Drei im Juni in seinem Headquarter und Umgebung in Wien Floridsdorf den Testbetrieb für die nächste Evolutionsstufe von 5G gestartet. „5G Standalone“ ermöglicht mit seiner eigenständigen Infrastruktur eine noch leistungsstärkere Internetanbindung mit noch rascheren Reaktionszeiten und noch stabilere Verbindungen.

Mit diesem großen Schritt nach vorne entfaltet die fünfte Mobilfunkgeneration ihr volles Potenzial. 5G Standalone ermöglicht ein maßgeschneidertes Netz für jeden und öffnet damit viele Türen. So lassen sich in Zukunft zum Beispiel Fahrzeuge, Maschinen, Drohnen oder medizinische Geräte praktisch in Echtzeit verlässlich steuern. Firmen und ihre Mitarbeiter können dadurch noch besser remote von unterwegs, im Home Office oder an unterschiedlichen Standorten arbeiten. Aber auch für Online Gamer, für Virtual oder Augmented Reality Anwendungen zuhause eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.

Für den kommerziellen Start von 5G Standalone hat Drei bereits im Vorjahr eigene 5G Lizenzen für 700 und 1.500 MHz-Frequenzen ersteigert, die das Unternehmen in vollem Umfang für 5G Standalone einsetzt. Das Herz des neuen Drei Netzes wird ein gemeinsames Core-Netz, in dem alle Technologien von 2G, 3G, 4G bis 5G integriert sind. Im Endausbau wird Drei die gesamte österreichische Bevölkerung – auch in den entlegensten Gemeinden – mit 5G Standalone erreichen.

Matthias Baldermann, CTO von Drei: „Drei war in Österreich der erste reine 3G Anbieter. Wir haben mobiles Internet für Zuhause massenmarkttauglich gemacht und unser 4G Netz als erster Betreiber österreichweit gestartet. Nach dem Pandemiejahr 2020 beweisen wir mit einem der ersten 5G Standalone Testbetriebe in Europa erneut unsere Vorreiterrolle. Basierend auf einem gemeinsamen neuen Core-Netz werden wir in wenigen Monaten den kommerziellen Betrieb von 5G Standalone starten. Mit dem größten 5G Netz Österreichs werden wir Haushalten und Unternehmen in jedem Winkel des Landes neben sehr schnellem Internet das volle Potenzial von 5G bringen.“

5G Stand Alone öffnet neue Türen für das digitale Leben

5G Standalone kommt anders als die bisherigen 5G Angebote erstmals ohne ein LTE-Kernnetz aus. Reaktionszeiten lassen sich dadurch gegenüber den bisherigen 5G Verbindungen nochmals halbieren. Auf einem Quadratkilometer können sich statt bisher bis zu 100.000 Personen und Geräten mit 5G Standalone nun bis zu 1 Million Personen und Geräten mit dem Internet vernetzen. Dazu kommt der Umweltfaktor: Der Energieverbrauch von 5G Standalone-Geräten wird um fast 20 Prozent reduziert.

„Viele Eigenschaften“, betont Baldermann, „die wir mit 5G Netzen verbinden, werden mit 5G Standalone erst tatsächlich Realität. Im Rahmen des größten Netzausbau-Programms in der Geschichte von Drei werden wir mit 5G Standalone Türen für neue Geschäftsfelder öffnen. In Zukunft können wir Qualität und Geschwindigkeit in unserem Netz maßgeschneidert auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Vergleichbar mit einer vielspurigen Autobahn, können wir auf jeder Spur jene Geschwindigkeit anbieten, die Kunden benötigen, können ganze Spuren für Kunden und Bereiche reservieren, die auf eine ständig verfügbare Verbindung angewiesen sind und ermöglichen Verbindungen beinahe in Echtzeit – man kann also zurecht bei 5G Standalone als nächsten Evolutionsschritt sprechen.“

Über Drei

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100Prozentiges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

