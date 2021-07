Interhyp Trendbarometer: Vorerst Seitwärtstrend bei Wohnkreditzinsen in Österreich

Wien (OTS) - Die Zinsen für Immobiliendarlehen in Österreich haben sich im Juni nach dem Zinsanstieg im Frühjahr kaum verändert. Die Bestzinssätze für variable Kredite in Österreich liegen im Juli wie bereits im Juni bei rund 0,3 Prozent nominal und 0,64 Prozent effektiv. Für zehnjährige Fixzinsbindungen betragen die besten Zinssätze aktuell etwa 0,9 Prozent nominal und 1,2 Prozent effektiv – bei einer Kreditsumme von 300.000 Euro und einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Mehrheit der Experten im monatlich erhobenen Interhyp-Bauzins-Trendbarometer erwartet, dass sich die Zinsen in den nächsten Wochen auf diesem Niveau seitwärts bewegen. Mittel- bis langfristig, das heißt auf Halbjahres- oder Jahressicht, könnte das Zinsniveau weiter ansteigen.

„ Die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus, neue Lockdowns oder Verschärfungen in Portugal, Australien und Israel verdeutlichen uns gleichzeitig, dass Prognosen im momentanen Umfeld schwierig bleiben. Kunden mit Finanzierungsbedarf sollten sich durch eine solide Kalkulation und langfristige Entscheidungen möglichst unabhängig machen von kurzfristigen Markttendenzen “, erklärt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG. Zwar hält mit den Impferfolgen weiterer Konjunkturoptimismus Einzug. Die Corona-Pandemie bleibt laut Interhyp jedoch marktbestimmend. Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien: „ Aktuell sehen wir ein etwas höheres Niveau. Der Markt hat die aktuellen Konjunkturaussichten ebenso eingepreist wie die erhöhte Inflation. Immobilienkäufer mit einem konkreten Objekt sollten nicht auf fallende Zinsen spekulieren, sondern die Finanzierung jetzt sichern. “

