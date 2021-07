ORF bestellt neue Korrespondentinnen und Korrespondenten

Krisai leitet Moskau, Pfeifer übernimmt Leitung in Berlin, Flatz-Mäser wird Schweiz/Liechtenstein-Korrespondentin

Wien (OTS) - Nach Durchführung von entsprechenden Ausschreibungsverfahren bestellt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz folgende neue ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten:

Seit 1. Oktober 2019 Korrespondent im ORF-Büro Moskau, folgt Paul Krisai mit 1. Oktober als Büro-Leiter auf Carola Schneider, die nach zehn Jahren als Büroleiterin in Moskau in Bildungskarenz geht.

Der zuletzt langjährige Leiter der TV-Auslandsredaktion Andreas Pfeifer wird mit 1. November 2021 die Leitung des Büros Berlin übernehmen und folgt damit Birgit Schwarz, die in die Zentrale zurückkehrt. Schweiz/Liechtenstein-Korrespondentin wird mit 1. Oktober 2021 die ehemalige Chefredakteurin des ORF-Vorarlberg, Marion Flatz-Mäser. Die bisherige Korrespondentin Raphaela Stefandl-Herburger verabschiedet sich in die Pension. Zweite Korrespondentin in Moskau wird TV-Auslandsredakteurin Miriam Beller. Seit 1. Juli ist auch ein neues Gesicht aus Brüssel zu sehen:

„WELTjournal“-Reporter Benedict Feichtner folgte Veronika Fillitz.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Eine Reihe von Top-Profis wird das ORF-Korrespondentennetz verstärken: Paul Krisai ist vergleichsweise jung an Jahren aber nach zwei Jahren als Korrespondent in Moskau ein echter Kenner der Region. Mit seiner Bestellung setzen wir auch ein klares Zeichen dafür, junge Kräfte mit Verantwortung zu betrauen. Mit Andreas Pfeifer wird ein absoluter Top-Journalist und profunder Analyst des Weltgeschehens eines unserer wichtigsten Büros leiten. Marion Flatz-Mäser verfügt als ehemalige Chefredakteurin des ORF-Vorarlberg über viel Erfahrung und Kenntnis in der Region. Ich freue mich auch, weitere junge Talente wie Miriam Beller und Benedict Feichtner als Korrespondenten zu entsenden.“

Paul Krisai: „Als künftiger Leiter des ORF-Büros in Moskau darf ich meine Faszination zum Beruf machen: Russland, Belarus, der Kaukasus und Zentralasien – das ist eine ganze Weltregion, die mich bereits seit dem Studium extrem interessiert. Über diese Länder, Kulturen und Menschen zu berichten und diese Themen dem ORF-Publikum näherzubringen und verständlich zu machen, ist eine ehrenvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“

Andreas Pfeifer: „Das Ende der Ära Merkel und die Bundestagswahl im September diesen Jahres stellen eine Zäsur, wenn nicht gar eine Wende in der politischen Entwicklung Deutschlands dar. Dessen neues Selbstverständnis, die Rolle Berlins im Konzert der europäischen Nationen und der geopolitischen Führungsmächte werden neu zu vermessen sein. Diese Aufgabe ist für einen ORF-Korrespondenten mit Vorerfahrungen in Washington, Rom und Wien eine große und erstrebenswerte Herausforderung, die ich mit Freude annehme.“

Marion Flatz-Mäser: „Die Schweiz hat mehr als Banken, Schokolade, Käse und Uhren. Die Geschichten über die unbekannten und spannenden Seiten für die ORF-Konsumentinnen und -Konsumenten zu erzählen, das reizt mich!“

Biografie Paul Krisai

Paul Krisai, geboren am 25. September 1994 in Mödling, studierte Journalismus an der Fachhochschule Joanneum in Graz. Ein Auslandssemester in Sankt Petersburg entfachte seine Faszination für Russland und Osteuropa. Seine Laufbahn im ORF begann Krisai mit einem Praktikum im Auslandsressort der „Zeit im Bild“. Danach wechselte er ins Auslandsressort der Radioinformation. Für die ORF-Radios berichtete er über die Flüchtlingskrise auf der griechischen Insel Lesbos, über Straßenproteste in der ungarischen Hauptstadt Budapest und über die Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz. Seit 1. Oktober 2019 ist er Korrespondent im ORF-Büro Moskau

Biografie Andreas Pfeifer

Andreas Pfeifer, geboren 1965, aufgewachsen in Bozen, studierte Germanistik und Musikwissenschaft an der Universität Innsbruck und absolvierte die Ausbildung zum Musiklehrer am Konservatorium Innsbruck. Seit 1988 ist er beim ORF tätig, zunächst als freier Mitarbeiter für Kultur im Landesstudio Tirol, später im Büro Bozen als Berichterstatter über Südtirol und Italien. 1996 wechselt er als Auslandskorrespondent ins ORF-Büro Washington, 1998 wird er zum Leiter der Italien-Berichterstattung berufen. 2001 wurde Andreas Pfeifer beauftragt, das Korrespondentenbüro in Rom neu zu eröffnen – bis 2007 berichtet er aus Rom u. a. über die Ära Berlusconi und die Wachablöse im Vatikan. Seit Juli 2007 ist Andreas Pfeifer außenpolitischer Ressortleiter im Aktuellen Dienst des ORF-Fernsehens.

Biografie Marion Flatz-Mäser

Marion Flatz-Mäser wurde 1963 in Oberösterreich geboren. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Japanologie und promovierte 1990. Seit 1989 arbeitet Flatz-Mäser für den ORF Vorarlberg, u. a. als Beitragsgestalterin, Chefin vom Dienst und Moderatorin. Von 2005 bis 2012 war sie Chefredakteurin des ORF Vorarlberg. Seither ist sie u. a. als Gestalterin von TV-Dokumentationen und der wöchentlichen Sendung „Focus – Themen fürs Leben“ in ORF Radio Vorarlberg tätig.

