Arnoldner/Korosec: Überfallsartige Corona-Verschärfungen in Wien unprofessionell und inkonsequent

Schaden für Gastronomie- und Tourismusbetriebe in der Stadt – Vor-Ort-Tests gerade für ältere Leute relevant – Belastung besonders für Familien mit Kindern

Wien (OTS) - „Der Zick-Zack-Kurs Wiens bei den Corona-Maßnahmen der Stadt wird offenbar auch über den Sommer fortgesetzt. Eine klare Linie ist hier seit Anbeginn der Pandemie nicht erkennbar. Bürgermeister Ludwig verkündete überfallsartig einen Tag vor weiteren bundesweiten Öffnungsschritten einseitige Verschärfungen für die Wiener Bevölkerung. Während die Bundesregierung monatelang behutsame Öffnungsschritte plant, setzt die Stadt Wien quasi über Nacht Maßnahmen, die besonders auch unsere Jüngsten und ihre Familien treffen“, so Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. „Die Wiener SPÖ gibt damit keine Kraft, sondern kostet den Familien und ihren Kindern Nerven und Kraft“, so Arnoldner angesichts der neuen Kampagne der Wiener SPÖ. „So schaut jedenfalls kein Miteinander in der Bewältigung der Krise aus. Wiens Familien, aber auch die Gastronomie- und Tourismusbetriebe werden damit gegenüber dem Rest des Landes benachteiligt. Was es braucht, ist Rechtssicherheit und Planbarkeit für die vielen Familien, die ohnehin durch die Krise schwer belastet wurden. Wiens Familien haben sich einen möglichst normalen Sommer verdient.“

Kritik übt Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec an den nun wertlosen Vor-Ort-Tests, etwa in der Gastronomie und bei den körpernahen Dienstleistern. „Es ist unverständlich, warum diese Möglichkeit nun gestrichen wird. Gerade für ältere Menschen waren diese Tests eine mögliche Alternative statt einem beschwerlichen Teststraßenbesuch“, so Korosec. Auch für Familien mit Kindern seien diese Verschärfungen so kurz vor Beginn der Ferien absurd und eine Belastung. „Wenn eine Familie Schnitzelessen geht, müssten demnach geimpfte Eltern mit ihren 6-jährigen Kindern in die Teststraße. Das ist absolut unverständlich“, so Korosec. „Niemand hat Verständnis dafür, in der derzeitigen Phase der Pandemie die Wiener Bevölkerung derartig zu belasten“, so Korosec abschließend.

