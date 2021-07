Datenschutz Generator mit über 230 anwaltlich geprüften Datenschutztexten

Der Datenschutz Generator von AdSimple bietet ab sofort über 230 anwaltlich geprüfte Datenschutztexte für österreichische und deutsche Unternehmen.

Durch die anwaltlich geprüften Datenschutztexte bieten wir Unternehmen eine rechtskonforme, individuelle und leicht verständliche Datenschutzerklärung, die es in dieser Art weder in Österreich noch in Deutschland gibt -

Gänserndorf (OTS) - In den vergangenen Wochen und Monaten arbeitete die Online-Marketing-Agentur AdSimple auf Hochtouren, um die Datenschutztexte aus dem AdSimple Datenschutz Generator auf das nächste Level zu heben. Ab sofort ist jeder einzelne der über 230 Datenschutztexte anwaltlich geprüft. Das bedeutet, vor jeder Veröffentlichung und bei jeder Veränderung eines Datenschutztextes wird dieser von einem Anwalt geprüft. Die AdSimple Geschäftsführer Gernot Papouschek und Andreas Ostheimer wissen, wie wichtig gute und korrekte Datenschutztexte für Firmen sind. „Durch die anwaltlich geprüften Datenschutztexte bieten wir Unternehmen eine rechtskonforme, individuelle und leicht verständliche Datenschutzerklärung, die es in dieser Art weder in Österreich noch in Deutschland gibt“ , sagt Ostheimer.

In nur wenigen Minuten können Unternehmen über den AdSimple Datenschutz Generator eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung mit anwaltlich geprüften Datenschutztexten für Ihre Website erstellen. Die Datenschutzerklärung kann sehr gut an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden. Neben einer kostenlosen Version gibt es auch die Möglichkeit, die Datenschutzerklärung als White-Label-Lösung ohne Quellverweis zu erwerben.

