10. Bezirk: Sommerfest mit Musik im Böhmischen Prater

Jetzt anmelden zur Veranstaltung am 10. Juli: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Wegen der Corona-Pandemie konnte eine für 1. Mai geplante Veranstaltung im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten nicht durchgeführt werden. Als Ersatz für diese Feier hat der „Kulturverein Böhmischer Prater“ ein „Sommerfest“ am Samstag, 10. Juli, auf die Beine gestellt. Beliebte Künstler wie James Cottriall, Ulli Bäer und Gary Lux treten in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr auf. Zwischen 13.00 und 14.00 Uhr gilt bei allen Fahrgeschäften ein einheitlicher Preis in der Höhe von 1 Euro. Der Zutritt ist kostenlos. Das Publikum wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Ab sofort sind Anmeldungen zu dem unterhaltsamen „Sommerfest“ nächst dem Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) möglich: Telefon 0676/720 94 11. Reservierung per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Günther Krammer serviert der Zuhörerschaft von 11.00 bis 12.00 Uhr eine musikalische Melange („Austro-Country-Pop’nRoll“) und von 12.15 bis 13.15 Uhr ist das Duo Mo Gruja und Gernot Brandl zu hören (Blues, Rock, u.v.a.). Der Musikus „UHRsprung“ spielt von 13.30 bis 14.30 Uhr Austropop-Titel und eigene Stücke. Von 14.45 bis 16.15 Uhr begeistert der bekannte britische Künstler James Cottriall das Publikum mit seinen schönsten Liedern, von „Unbreakable“ bis zu „Givin‘ up“. Austropop-Erfolge und andere gut ins Ohr gehende Schmankerln tragen von 16.30 bis 18.00 Uhr Ulli Bäer und Gary Lux vor. Durchs Programm führt Mo Gruja und „Nane“ fertigt auf Wunsch „Airbrush Tattoos“ an. Informationen über den „Kulturverband Böhmischer Prater“ lesen Interessierte im Internet: www.böhmischer-prater.at

Allgemeine Informationen:

Musiker James Cottriall (Universal Music): www.universalmusicbooking.at/james-cottriall/

Musiker Ulli Bäer: www.ullibaer.at

Musiker Gary Lux (Musiklexikon): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_L/Lux_Gary.xml

Musiker „UHRsprung“: www.uhrsprung.at

Musiker und Moderator Mo Gruja: https://momusic.jimdofree.com

Musiker Günther Krammer: www.guenther-krammer.at/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

