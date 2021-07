Felix Geyer ist neuer Präsident des Österreichischen Cartellverbandes (ÖCV)

Mit 1. Juli übernimmt der gebürtige Marchfelder das Amt des Vorortspräsidenten des größten Akademikerverbandes Österreichs

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Stets voran“ will er mit seinem Team der K.H.V. Babenberg und der K.Ö.H.V. Mercuria nach einem von der Pandemie geplagten Jahr wieder losstarten: „Gerade jetzt gilt es unsere Traditionen wieder zu leben und auf den Universitäten mitzugestalten. Gemeinsam mit allen 50 Verbindungen wollen wir das Leben wieder zurück auf die Hochschulen bringen.“

Der Fokus wird dabei auf den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Hochschule liegen: „Die letzten Monate haben gezeigt wie wichtig digitale Lernmöglichkeiten, ein nachhaltiges Leben und Innovationen sind“, so Felix Geyer.

Der 27-Jährige Niederösterreicher ist Mitglied der Wiener Verbindungen K.H.V. Babenberg und K.Ö.H.V. Mercuria. Er studiert „European Economy and Business Management“ an der FH des BFI Wien. Neben seinem Studium ist Geyer auch in der Hochschulpolitik tätig. So hatte er im vergangenen Jahr den Vorsitz der ÖH seiner Fachhochschule inne.

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) ist mit über 13.000 Mitgliedern der größte Akademikerverband in Österreich. Mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen ist er in allen großen Hochschulstädten des Landes vertreten. Der „Vorort“ steht dem Verband als gewähltes Präsidium vor und ist das politische Organ des ÖCV.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Cartellverband (ÖCV)

Nikolaus Hutter, BA

Referent für Marketing und Kampagnen im Vorort

+436642163636

nikolaus.hutter @ stets-voran.at

www.oecv.at; https://stets-voran.at/