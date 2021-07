NEU nach Umbau: kika St. Pölten ist modernstes und größtes Einrichtungshaus in der Region

St. Pölten hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert, immerhin schlägt hier das Herz unseres Unternehmens. Umso mehr freut es mich, dass das neue kika Einrichtungshaus ein absolutes Vorzeigeprojekt geworden ist und wir neue Maßstäbe in der Möbelinszenierung sowie im Komplettangebot setzen. Reinhold Gütebier, CEO kika/Leiner 1/3

Die Digitalisierung wird unsere Branche in den nächsten Jahren stark verändern; wir setzen schon heute auf modernste Technik und bilden auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesbezüglich weiter.“ Reinhold Gütebier, CEO kika/Leiner 2/3

Als österreichisches Unternehmen tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ihre Arbeitsplätze langfristig gesichert sind, investieren wir in unsere Häuser um KundInnen von heute und morgen gerecht zu werden. Reinhold Gütebier, CEO kika/Leiner 3/3

St. Pölten (OTS) -

Qualität und Markenvielfalt für jedes Budget auf über 22.000 m2

Neues Gastro-Konzept sowie neue Kaffee- und Sektbar

Umbau sichert und schafft neue Arbeitsplätze in der Region

Das Einrichtungshaus in der Anton-Scheiblin-Gasse erstrahlt ab heute in neuem Glanz. Denn rechtzeitig zur großen Eröffnungsfeier ist auch die Fassade von kika St. Pölten fertig und macht so den Totalumbau auch nach außen sichtbar. Seit Dezember 2020 wurde hier am Zentralstandort der Unternehmensgruppe kika/Leiner gehämmert, gebohrt und geschraubt – nun wird kika St. Pölten als das größte und modernste Einrichtungshaus der Region feierlich eröffnet. Für KundInnen warten am gesamten Wochenende tolle Eröffnungsangebote. kika/Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier ist stolz auf das, was er nun präsentieren kann: „St. Pölten hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert, immerhin schlägt hier das Herz unseres Unternehmens. Umso mehr freut es mich, dass das neue kika Einrichtungshaus ein absolutes Vorzeigeprojekt geworden ist und wir neue Maßstäbe in der Möbelinszenierung sowie im Komplettangebot setzen.“ Rund 35.000 Artikel – darunter zahlreiche österreichische Markenmöbel – werden bei kika St. Pölten künftig angeboten, viele davon zur Sofortmitnahme. Auch in der Gastronomie gibt es Neuigkeiten: Das Restaurant startet mit neuem Konzept, zusätzlich wurde eine eigene Kaffee- und Sektbar eröffnet. „Ein großes Danke gilt dem gesamten Team, das mit dem Umbau und der extra Herausforderung Corona wirklich Herausragendes geleistet hat.“

Beste Qualität zum besten Preis

Das Markenversprechen von kika wird bereits beim Betreten der neuen Filiale sichtbar. Auf über 22.000 Quadratmetern werden Wohnkonzepte für jeden Raum zuhause in verschiedenen Stilen und Budgets präsentiert. Der Anspruch: Nichts geringeres als traumhafte Wohnwelten und eine einzigartige Markenvielfalt für jedes Wohnbedürfnis. Und Top-Qualität muss dabei nicht teuer sein. „Mit dem Komplettumbau setzen wir neue Maßstäbe in der Branche und werden auch KundInnen von morgen gerecht. Ihre Bedürfnisse stehen für uns im Mittelpunkt und daher setzen wir auch weiterhin auf hohe Qualität – das gilt ebenso für die Beratung – sowie attraktive Preise.“

Highlights der neugestalteten Filiale sind unter anderem das über 2.000 quadratmetergroße Küchenstudio und die Schlafzimmerabteilung mit Matratzenkompetenzzentrum. Insbesondere im Bereich Wohnen und Schlafen sind die ganz großen Marken eingezogen, die auch in der Präsentation hervorstechen. In der riesigen Trendsabteilung gibt es zahlreiche Möbel zur Sofortmitnahme, zudem erwarten KundInnen jede Menge Wohnaccessoires, die das eigene Zuhause erst so richtig gemütlich machen. Egal ob Single oder Großfamilie – hier wird garantiert jede/r fündig.



Innovation und Rundumservice

Auch jede Menge Technologie bietet das Einrichtungshaus im Herzen Niederösterreichs künftig. „Digital Signage“ – ein digitales Leit- und Informationssystem informiert KundInnen über Marken oder Nachhaltigkeitskonzepte. „Die Digitalisierung wird unsere Branche in den nächsten Jahren stark verändern; wir setzen schon heute auf modernste Technik und bilden auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesbezüglich weiter.“ Fachkompetenz, Wissen über Trends und Innovationen bei Herstellern sowie Planungsexpertise wird von StammkundInnen aber auch neuen KundInnen besonders geschätzt. Das Team rund um Geschäftsleiter Yavuz Keskin unterstützt Schritt für Schritt bei der Realisierung individueller Wohn(t)räume. „Das gesamte Team ist eng mit der Region verwurzelt und bringt langjährige Erfahrung – auch im Service- und Montagebereich – mit“, ergänzt Reinhold Gütebier.

Neues Restaurantkonzept und Bar

Nicht nur das Einrichtungshaus wurde von Kopf bis Fuß modernisiert, auch das hauseigene Restaurant wurde komplett umgestaltet und eröffnet mit neuem Genusskonzept. Saisonale Gerichte, kleine Snacks für zwischendurch sowie ein großes Torten- und Kuchenangebot sorgen auch am Nachmittag für die perfekte Pause vom Möbeleinkauf. Neben dem beliebten „All you can eat“-Mittagsbuffet gibt es nun auch ein tägliches, umfangreiches Frühstücksbuffet. Bei der Auswahl der Produkte achtet kika auf beste Qualität und arbeitet verstärkt mit heimischen Unternehmen zusammen. Für die jüngsten Gäste wartet ein besonderes Angebot: Pro Erwachsenem, der ein Hauptgericht konsumiert, bekommt ein Kind bis 10 Jahre ein Kinder-Essen gratis. Zusätzlich zum Restaurant gibt es im 1. Stock des neuen kika St. Pölten auch eine Kaffee- und Sektbar für die kleine, aber feine Erfrischung.

Region St. Pölten bleibt wichtig

Der Umbau in St. Pölten ist nicht nur ein klares Commitment für den stationären Handel, sondern auch eine Investition in die Region. „Als österreichisches Unternehmen tragen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ihre Arbeitsplätze langfristig gesichert sind, investieren wir in unsere Häuser um KundInnen von heute und morgen gerecht zu werden.“ Aktuell sind bei kika St. Pölten rund 100 MitarbeiterInnen beschäftigt, zusätzliche EinrichtungsberaterInnen werden gesucht. Trotz steigender Online-Umsätze bleibt für Reinhold Gütebier das Filialnetz klarer Erfolgsfaktor: „Möbel sind Investitionsgüter. Vor der Kaufentscheidung darf daher das haptische Erlebnis nicht fehlen. Hinzu kommt, dass viele unserer Möbel – denken wir nur an eine Wohnlandschaft – individualisierbar sind. Kundinnen und Kunden schätzen dabei unsere Beratung und Expertise.“

kika St. Pölten

Anton-Scheiblin-Gasse 1, 3100 St. Pölten

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 9:00 – 18:30 Uhr, Samstag 9:00 – 18:00 Uhr

Über kika

Die kika Möbelhandelsgesellschaft m.b.H. betreibt 26 Einrichtungshäuser und ist damit in allen neun Bundesländern in Österreich flächendeckend vertreten. Das Sortiment umfasst ein großes Angebot an Möbeln und Wohnaccessoires vom Preiseinstieg bis hin zum gehobenen Preissegment. Mit zahlreichen Zusatzservices – beispielsweise der 24-Stunden-Expresslieferung von allen lagernden Artikeln – ist der Möbelhändler idealer Partner ab der ersten eigenen Wohnung sowie in sämtlichen Lebensabschnitten. Gegründet 1973 zählt kika heute zu den bekanntesten Möbelhäusern im Land. Seit 2018 ist das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten Teil der SIGNA Retail Gruppe und wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

Weitere Fotos finden Sie in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Stoiser, Ecker & Partner

E-Mail: presse @ leiner.at

Tel.: +43 1 599 32-20 I +43 699 11547044