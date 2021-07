Neue Web-App: „Effizienz-Check“ zeigt günstigste Elektrogeräte und Infos zum Energielabel

Ab sofort steht eine kostenlose Web-App rund um das neue Energielabel für alle Smartphones, Tablets und PCs bereit.

Wien (OTS) - Seit 1. März 2021 gibt es bei Haushaltskühl- und Gefrierschränken, Weinlagerkühlschränken, Waschmaschinen und Waschtrocknern, Geschirrspülern, Fernsehern sowie elektronischen Displays das neue Energielabel. Damit gehört das verwirrende „Plus Plus Plus“ der Vergangenheit an, die Geräte im Handel und Online-Shops sind nun mit einer übersichtlichen Effizienzskala mit den Klassen A bis G gekennzeichnet. Aber auch die Testmethoden und weitere Details wurden überarbeitet (siehe Presseinformation). Neu ist auch ein QR-Code, der zur einer Produktdatenbank der Europäischen Kommission führt. Diesen QR-Code verwendet auch der neue „Effizienz Check“, der beim Kauf eines Elektrogerätes den kompletten Überblick bietet.

Kostenloses Tool „Effizienz Check“ für einfache Vergleiche

„Mit dem praktischen Tool „Effizienz Check“ kann man sehr einfach Produkte vergleichen, die Daten dazu stammen aus der EU-Datenbank EPREL“, erklärt Mathias Stadler von der Österreichischen Energieagentur, die das Projekt Label2020 in 16 EU-Ländern und in Großbritannien koordiniert. „Die Web-App berechnet auch die Gesamtkosten – also Anschaffung und Betrieb – über die gesamte Lebensdauer eines Elektrogeräts. Der Vergleich dieser Werte ist eine sehr gute Entscheidungsgrundlage für Konsumentinnen und Konsumenten“, erläutert Stadler weitere Vorteile des Tools, das auf allen Endgeräten funktioniert (Android- und Apple-Smartphones oder Tablets, Desktop-Computer). Darüber hinaus stehen etwa eine individuelle Merkliste oder eine praktische Vergleichsübersicht zur Verfügung. Natürlich gibt es auch alle Informationen zum Energielabel und zu Energieeffizienz.

Um den „Effizienz Check“ zu nutzen, muss keine eigene Software installiert werden. Es reicht, die Webseite in einem aktuellen Internet-Browser aufzurufen. Noch praktischer ist es einfach ein Lesezeichen auf dem Smartphone oder Tablet zu speichern. Dann genügt ein Click und man kann mit dem eigenen Smartphone oder Tablet auch im Geschäft einfach den QR-Code am Energielabel scannen oder einen Teil der Produktmodellnummer eingegeben, um direkt auf die Produktinformationen in der EU-Datenbank zuzugreifen.

„Energieeffizienz bedeutet mit weniger Energie dasselbe Ergebnis oder sogar mehr zu erreichen“, betont Stadler. „Dieses Prinzip spart dem einzelnen nicht nur Kosten, sondern ist auch wesentlich, um die Abhängigkeit von Öl, Kohle und Erdgas zu beenden und unser Energiesystem umzubauen.“

Das Tool steht unter tool.label2020.at kostenlos zur Verfügung.

Weitere Informationen zum neuen Energielabel sowie über Label2020



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Mag. Klaus Kraigher, MAS

Leiter Kommunikation

01 58615 24 110

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at

Twitter: https://twitter.com/at_AEA