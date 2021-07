AVILOO Batteriediagnose nun auch TÜV AUSTRIA-geprüft

Innovation des Startups AVILOO gibt Sicherheit bei Kauf eines gebrauchten e-Autos.

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Die Entwickler der AVILOO Batteriediagnose für Elektro- und PlugIn-Hybrid-Autos stellen sich den strengen Prüfkriterien des TÜV AUSTRIA und erhalten nach eingehenden Testungen die anerkannte technische Zertifizierung. Damit untermauert der TÜV die Kompetenz des innovativen Startups und die technische Funktionalität der AVILOO Batteriediagnose.

Für das Gründerteam von AVILOO war immer klar, dass ein unabhängiges und damit vergleichbares Diagnoseverfahren unerlässlich bei An- und Verkauf von gebrauchten e-Autos ist. Der Gesundheitszustand der Antriebsbatterie ist bei Elektroautos das entscheidende Kriterium für den Restwert. Gefahrene Kilometer und Baujahr sind für die fachgerechte Bewertung von e-Autos nicht ausreichend, da auch Batterietechnik, äußere Bedingungen und Nutzungsverhalten entscheidende Einflüsse auf den Gesundheitszustand der Antriebsbatterie eines e-Autos nehmen können. Ein Batteriediagnoseverfahren für Hochvoltbatterien könnte daher den noch schwächelnden Gebrauchtwagenhandel revolutionieren und somit auch den Durchbruch der Elektromobilität maßgeblich mit unterstützen. Ein funktionierender Gebrauchtwagenmarkt ermöglicht Konsumenten einen günstigeren Einstieg in die Technologie. Das ist ein wichtiges Faktum, wenn das Vertrauen in Elektromobilität auch in der breiten Öffentlichkeit wachsen und damit ein weiterer Beitrag zur Dekarbonisierung geleistet werden soll.

Den offiziellen Marktstart beging AVILOO kürzlich mit namhaften Vertriebspartnern. So bietet der ÖAMTC seinen Mitgliedern an ausgewählten Stützpunkten und der KFZ-Teile Großhändler Birner GmbH an Werkstätten in ganz Österreich die AVILOO Batteriediagnose zum Kauf an. Auch die Porsche Austria Organisation prüft in einem Pilotprojekt an gesamt sechs Standorten* in Salzburg, Niederösterreich und Wien einen allfälligen Einsatz des AVILOO Diagnosesystems.

„Für eine rasche Akzeptanz unserer Entwicklung waren wir bestrebt, unsere Batteriediagnose den strengen Prüfkriterien des TÜV AUSTRIA zu unterziehen. Dabei wurde der Vollzyklustest umfangreichen Prüfpunkten unterzogen,“ so AVILOO-CTO DI Mayerhofer. „Es musste ein gültiges Managementsystemzertifikat nach ISO 9001:2015 vorgelegt werden. Ebenso wurde die technische Dokumentation der Hardware inklusive notwendiger Prüfungen, sowie eine Konformitätserklärung gemacht. Auch die Inbetriebnahme der Hardware anhand der Bedienungsanleitung, eine Prozessbeschreibung der angewendeten Prüfmethode, sowie die implementierten Maßnahmen zum Schutz vor Manipulation und der Bewertungsalgorithmus welcher zur Ermittlung des Gesundheitszustands (SOH) angewendet wird, wurden der akribischen TÜV AUSTRIA-Prüfung unterzogen. Abschließend wurden die Inhalte des Zertifikats auf Korrektheit geprüft und das Probennahme-Verfahren wurde mittels mehrerer Testfahrten durchgeführt“ , beschreibt DI Mayrhofer den mehrwöchigen Prüfvorgang.

TÜV AUSTRIA Product Development Manager, Klaus Alberer, zum Prüfvorgang: „Wir haben den Fokus der Prüfung auf korrekte Datenerhebung, Aufzeichnung, Auswertung und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gesetzt. Dabei stehen immer Sicherheit und Nutzen für den Kunden im Vordergrund.“



* Pilotprojekt Porsche Austria Organisation: Listung jener Betriebe, wo aktuell Traktionsbatterien mit der AVILOO Batteriediagnose getestet werden können:

Salzburg: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Salzburg Stadt; Hans Vierthaler GesmbH & Co KG in Bischofshofen; ABR Automobilvertriebs GesmbH in Straßwalchen

Niederösterreich: Autohaus Waldviertel GmbH in Horn; Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Wiener Neustadt

Autohaus Waldviertel GmbH in Horn; Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Wiener Neustadt Wien: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Wien Liesing

