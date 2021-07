Eigentümerwechsel CarCollection

Steyr (OTS) - Franz Wittner hat nach über 20 Jahren Tätigkeit als Eigentümer der CarCollection 100% seiner Firmenanteile an die Firma West Consulting GmbH übertragen, in welcher von nun an Herr Ing. Augustin Eder als Geschäftsleiter tätig sein wird. Die Franz Wittner GmbH als Handelsunternehmen bleibt jedoch weiterhin im Besitz von Franz Wittner. Auch sämtliche Immobilien und Fahrzeuge bleiben im Eigentum der Franz Wittner GmbH und/oder im Privateigentum von Franz Wittner.



Nach äußerst aktiven Jahren in der Oldtimerbranche, über Tausend verkauften Oldtimern aller Marken, Sondermodellen, Prototypen und Raritäten, unzähligen Automessen und Rallyes hat sich Franz Wittner dazu entschieden als Geschäftsführer der Carcollection zurückzutreten und seine Firmenanteile damit an die Firma West Consulting GmbH gänzlich zu übertragen.

Herr Wittner eröffnet seinen neuen Firmenzweig „Parts Collection“, in dem Ersatzteile für Klassische Automobile im Speziellen für die Marken Porsche, Mercedes sowie für diverse US-Fahrzeuge und italienische Marken angeboten werden.

Franz Wittner und sein Team bedanken sich sehr herzlich bei allen treuen Kundinnen und Kunden der Carcollection.

Über Parts Collection

Die Parts Collection war zuvor in die vor 20 Jahren gegründete Carcollection integriert und wird nun als eigenständige Firma unter der Leitung von Franz Wittner in Steyr, Oberösterreich weiter bestehen bleiben.

Herr Wittner verfügt über ein umfangreiches Fachwissen bezüglich aller Oldtimermarken und kann auf ein wohlsortiertes Lager an Ersatzteilen, auch für seltene Modelle zurückgreifen.

Rückfragen & Kontakt:

Franz Wittner GmbH

Franz Wittner



+43 664 836 70 50

office @ vermietung-wittner.at