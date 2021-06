We are no Aliens: Frauen in der Informationssicherheit

Diversität und IT: #weAreNoAliens @SBA Research

Wien (OTS) - Stephanie Jakoubi, Leiterin des Strategic Partner Management bei SBA Research, hat unter #weAreNoAliens 200 inspirierende Geschichten von IT-Frauen gesammelt. Als COMET-Forschungszentrum freuen wir uns außerdem über 50+ FEMtech-Praktikantinnen und schicken eine neue Initiative für MINT-Studentinnen in die Pilotphase.

Wir hätten gerne mehr. Mehr international, mehr unterschiedliche Altersgruppen, mehr Frauen. Doch auch bei SBA Research ist der Großteil der Belegschaft – und der Großteil der BewerberInnen – nach wie vor männlich. Als eine mit öffentlichen Geldern geförderte Forschungseinrichtung navigieren wir laufend zwischen dem von den Förderagenturen gewünschten Frauenanteil (30 %) und einem kleinen Pool an MINT-Studentinnen (14 % in 2019). Unabhängig von Quoten und Vorgaben wünschen wir uns eine möglichst diverse Kollegenschaft, und am besten beginnen Veränderungen im eigenen Haus.

200 Geschichten von Frauen in der IT

Unter dem Titel „Women in IT: We are no Aliens!“ fand auf unserer sec4dev Conference & Bootcamp im Februar 2021 erstmals eine Women Session statt, bei der 15 inspirierende Frauen ihre Erfolgsgeschichten, aber auch von Herausforderungen in ihrem Werdegang erzählten. Die Resonanz war äußerst positiv und führte zu weiteren Aktivitäten unter #weAreNoAliens. Die treibende Kraft dahinter ist Stephanie Jakoubi, Leiterin des Strategic Partner Management bei SBA Research und Mitbegründerin der sec4dev: „Auch erfolgreiche IT-Frauen fragen sich, wie man mehr Frauen in die IT bekommt. Das hat mich sehr erstaunt und war der Auslöser für die Umfrage, mit der ich bewusst positive Geschichten sammeln wollte. In den Antworten der Teilnehmerinnen konnte ich die Leidenschaft für IT förmlich spüren! Diese Begeisterung wollen wir in Zukunft stärker vermitteln.“ Die Umfrage spülte 200 Geschichten und Erfahrungsberichte von IT-Frauen in ihre Mailbox. Unter anderem zeigte sich, dass die Teilnehmerinnen 107 unterschiedliche Jobtitel auf ihren Visitenkarten stehen haben. Die wichtigsten Erkenntnisse und beeindruckendsten Highlights präsentierte Stephanie Jakoubi im Juni auf der Womentech Global Conference 2021 einem internationalen Publikum.

Neues Angebot für MINT-Studentinnen

Um noch proaktiver auf Nachwuchs-Informatikerinnen zuzugehen, plant SBA Research derzeit ein neues Angebot für MINT-Studentinnen, das im Juli 2021 in eine Pilotphase startet. Das Ziel ist, vor allem jungen Frauen zu Beginn ihres Studiums einen Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch zur Verfügung zu stellen. Mit an Bord sind etablierte Forscherinnen und Expertinnen, u.a. von der Universität Wien und der TU Wien.

56. FEMtech Praktikum bei SBA Research

Das Programm „FEMtech Praktika für Studentinnen“ der FFG-Förderschiene Talente ist seit vielen Jahren ein Herzstück unseres Recruitings. Im Zeitraum 2011 bis 2020 wurde 46 FEMtech-Praktika durchgeführt, 10 weitere im Frühjahr 2021 genehmigt. SBA Research knackt heuer nicht nur die 50er-Marke, sondern darf sich über die insgesamt 56. FEMtech-Praktikantin freuen! Wir sind sehr stolz, dass wir dank dieser Förderung so viele Studentinnen beim Einstieg in das Berufs- und Forschungsfeld IT unterstützen konnten. In manchen Fällen durften wir sie bis zur Promotion begleiten; Dr. Johanna Ullrich zum Beispiel blieb auch darüber hinaus bei SBA Research, ist mittlerweile Key Researcherin und hat mit ERIS – Networks and Critical Infrastructures Security Group ihre eigene Forschungsgruppe aufgebaut. Insgesamt konnte SBA Research seinen Frauenanteil von 6,7 % (Stand 2010) auf derzeit 29,2 % erhöhen, wobei FEMtech-Praktika eine wichtige Rolle spielen: „FEMtech ist ohne Zweifel eines der wirkungsvollsten und erfolgreichsten FFG-Programme zur Frauenförderung und hat eine spürbare Wirkung auf die Erhöhung des Frauenanteils in der MINT-Forschung. Damit können wir unserer Aufgabe in der Ausbildung verstärkt nachkommen und haben gleichzeitig einen Vorteil im Recruiting von talentierten Forscherinnen.“, so Markus Klemen, Geschäftsführer von SBA Research.

