Wiens erste lokale und unabhängige erneuerbare Energiegemeinschaft entsteht

Die WGE - Grätzl Energiegemeinschaft ist die erste Initiative von WienerInnen für WienerInnen, die auf der neuen Gesetzeslage 2021 aufbaut

Wien (OTS) - Am gestrigen Abend wurde Wiens erste lokale und unabhängige erneuerbare Energiegemeinschaft „WGE - Grätzl Energiegemeinschaft“ gegründet. Initiatoren der Initiative sind die PowerSolution Energieberatung GmbH und der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV). Die Genossenschaft ist die erste ihrer Art, die auf der neu gestalteten Rechtsgrundlage 2021 aufbaut.

Aufholbedarf bei der Regionalisierung der Energieversorgung

Erneuerbare Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften machen KMUs und BürgerInnen zu aktiven Akteuren in der Energiewende. Dieser Zusammenschluss ist nicht nur entscheidend für den Erfolg der Klimaziele, sondern bringt zahlreiche Vorteile für Region und KonsumentInnen mit sich: Unter anderem wird die Öffentlichkeit sensibilisiert, die regionale Wertschöpfung gestärkt, Arbeitsplätze geschaffen und die Unabhängigkeit von Preisänderungen gewährleistet.

Der gemeinschaftliche Betrieb einer Erzeugungsanlage ist in Österreich seit 2017 innerhalb von Grundgrenzen möglich. Die Verteilung der Energie über Grundstücksgrenzen hinaus wird jedoch erst mit den neuen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) und Energieeffizienzgesetz möglich. Deutschland zeigt bereits, wie es geht: Dort gibt es rund 900 Energiegenossenschaften mit 200.000 Mitgliedern. In Österreich gibt es bislang nur erste Pilotprojekte, aber noch keine wie die WGE Grätzl Energiegemeinschaft.

Gemeinsam in die nachhaltige Energiezukunft Wiens

„Die neu gegründete WGE - Grätzl Energiegemeinschaft ist Wiens erste lokale und unabhängige erneuerbare Energiegemeinschaft. Von WienerInnen für WienerInnen“, erklärt Roland Kuras, Geschäftsführer power solution. „Die PowerSolution Energieberatung GmbH setzt sich mittlerweile seit 20 Jahren mit der übergeordneten Frage auseinander, wie wir Ressourcen für erneuerbare Energie optimal planen und einsetzen können. Dass wir mit der Grätzl Energiegemeinschaft nun die Möglichkeit haben, zur Energiewende auf lokaler Ebene in Wien beitragen, freut uns ganz besonders.“

An der Gründungssitzung der WGE Grätzl Energiegemeinschaft begrüßten power solution und der ÖGV zahlreiche interessierte Mitglieder. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem W.A. Richters Söhne, Dr. Stefan Duschek Immobilienentwicklung, Aumaier und Partner Coaching. Mitglieder können mit dem Gesetzeserlass selbst Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung stellen, finanzieren diese durch ihre Geschäftsanteile (natürliche Person 50 Euro, juristische Person 100 Euro) und können die produzierte Energie lokal in Wien verbrauchen. Die erste große Photovoltaik-Anlage der Genossenschaft wird in 1230 Wien errichtet und soll bereits Ende des Sommers 2021 die ersten KundInnen versorgen, ab Herbst 2021 dann regional.

Genossenschaftsstruktur bietet einen einfachen, sicheren und schnellen Zugang zu einer Mitgliedschaft

Barbara Pogacar, Leiterin der Abteilung BBK Ware beim ÖGV: „Genossenschaften erlauben ein dynamisches Wachstum, weil man einfach und ohne großen, bürokratischen Aufwand neue Mitglieder aufnehmen kann. Anders als etwa bei der GmbH ist es besonders einfach, mit einer kleinen Gruppe zu starten und später auf mehrere hundert Mitglieder anzuwachsen. Und genau das ist das Ziel der Grätzl Energiegemeinschaft“, so Pogacar. „Im Gegensatz zum Verein bietet die Genossenschaft mit ihrer regelmäßigen, externen Revision die nötige Sicherheit für die Mitglieder.“

Interessierte können eine unverbindliche Mitgliedsanfrage an hallo@graetzlenergie.wien senden. Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich für natürliche Personen auf 50 Euro im Jahr und juristische Personen auf 100 Euro im Jahr.

Über PowerSolution Energieberatung GmbH:

Die PowerSolution Energieberatung GmbH wurde 2001 vor dem Hintergrund der Energiemarktliberalisierung gegründet und betreut seither Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in allen Energiefragen. Inzwischen betreut power solution mehr als 4.000 zufriedene Kunden, mit 25.000 Abnahmestellen und 2.500 GWh, in unterschiedlichen Energiefragen. power solution unterstützt Unternehmen in den Bereichen strategische Energiebeschaffung, Energiemanagement und Demand Side Management, führt Energieaudits durch oder hilft Energiemanagementsysteme zu implementieren. Als visionärer Wegbegleiter in Energiefragen arbeitet power solution an zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzepten.

