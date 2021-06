Meritus 2021: Einreichungen ab jetzt möglich!

LGBTI-Auszeichnung für Unternehmen geht in nächste Runde

Wien (OTS) - Ab sofort kann man wieder Einreichungen für den Meritus vornehmen, der heuer zum siebten Mal ausgeschrieben wird. Die Auszeichnung richtet sich an Unternehmen und Organisationen, die sexuelle Diversität in ihrer Organisationskultur beispielhaft umsetzen und bittet Einrichtungen vor den Vorhang, die sich für Akzeptanz, Fairness und Gleichberechtigung von LGBTI am Arbeitsplatz einsetzen. Vergeben wird die Auszeichnung von Pride Biz Austria, dem Dachverband von AGPRO (Austrian Gay Professionals) und QBW (Queer Business Women). Zu den bisherigen Preisträger_innen zählen u. a. Erste Bank Group, MedUni Wien, IBM oder Boston Consulting Group.



„ LGBTI sind eine Bereicherung für die Wirtschaft. Wer sich zur Vielfalt der Lebensformen bekennt, wird davon profitieren. Diese Unternehmen und Organisationen treffen bessere Entscheidungen und sprechen breitere Kundenschichten an. "



Unternehmen können 2021 in drei Kategorien einreichen: Kleinbetriebe und Start-ups (bis 49 Personen), mittelgroße Unternehmen (50 bis 249 Personen) und Großbetriebe (250 und mehr Personen). Für Einrichtungen der öffentlichen Hand gibt es eine weitere Hauptkategorie. Der Pride Biz Sonderpreis zeichnet darüber hinaus Organisationen oder Personen aus, die sich mit einem herausragenden Angebot oder einer speziellen Geschäftsidee an die LGBTI-Community wenden. Einreichen kann man bis 30. September 2021, Online-Formulare und weitere Infos sind unter pridebiz.at/meritus abrufbar.



„ Der Meritus hat eine konkrete Vision: Wir wollen mit Vorbildern andere dazu ermutigen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Damit möchten wir erreichen, dass alle LGBTI-Personen in Österreich ihren Beruf ohne Angst vor Diskriminierung ausüben können ", Feri Thierry, Präsident der AGPRO und Vizepräsident von Pride Biz Austria.

Einreichungen bis 30. September 2021 Jetzt einreichen!

