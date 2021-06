Kultursommer in Wiener Neustadt

Mehr als 70 Veranstaltungen von 1. Juli bis 11. September

St. Pölten (OTS/NLK) - Mehr als 70 Veranstaltungen umfasst der diesjährige Kultursommer Wiener Neustadt, der von morgen, Donnerstag, 1. Juli, bis Samstag, 11. September, an verschiedenen Plätzen der Innenstadt bei freiem Eintritt Musik, Literatur, Theater, Filme und vieles mehr bietet:

So werden im Bürgermeistergarten an sechs Dienstagen jeweils ab 20 Uhr Open-Air-Filmklassiker wie „Der König der Löwen“, „Falco Symphonic“ und „Bohemian Rhapsody“ gezeigt, während an fünf Donnerstagen jeweils ab 17.45 bzw. 18 Uhr die Open Stage Nachwuchsmusikern wie Julia Anna, Bernhard Pribitzer, UpClose etc. gehört. Die Open-Air-Konzerte bei den Schanigärten der Innenstadt wiederum bestreiten an zehn Freitagen jeweils ab 19 bzw. 20 Uhr Ostwärts, Mammut Horns, Miss Kater, Handle with Care etc., die Matineen im Stadtpark an fünf Sonntagen jeweils ab 11 Uhr u. a. das Trio Amabile, Didldum und Bidlabu.

„Kultur on Tour“ bringt sechs märchenhafte Auftritte des Theaters im Neukloster mit dem Oldtimerbus, Bühnenkunst mit Theater, Musical, Tanz, Operette und mehr Dancefire Wiener Neustadt, Dagmar Leitner, Lemour u. a. an sieben Donnerstagen jeweils ab 19 Uhr auf die Tscherte-Terrasse bei den Kasematten. Im Stadtpark und im Bürgermeistergarten findet an drei Sonntagen jeweils ab 16 Uhr ein „MaXi“-Musikpicknick für Familien statt, bei den Straßenfesten „Stadt & Land mitanand“ präsentieren Nachbarregionen an vier Samstagen jeweils ab 9 Uhr in der Innenstadt Schmankerln, Musik und Handwerk.

Unter dem Motto „Kunst in der Innenstadt“ bieten verschiedene Geschäfte an vier Samstagen jeweils ab 9 Uhr lokalen Künstlern Platz für ihre Werke. Bürgermeister Klaus Schneeberger und die Mitglieder der Stadtregierung betätigen sich an zehn Samstagen jeweils ab 10 Uhr bei kostenlosen Stadtrundfahrten als Reiseführer, Wasserturm-Führungen führen an zehn Samstagen jeweils ab 10 Uhr zum Speicherbehälter im Dach des Wasserturms.

Weitere Programmpunkte sind das von der Bibliothek im Zentrum organisierte „Literaturfestival trifft Lesesommer“ jeden Mittwoch und Donnerstag, das „Rock and Metal Open Air“ mit vier Bands am Donnerstag, 5. August, ab 18 Uhr im Bürgermeistergarten sowie das Sommertheater von Glashaus von 11. bis 15. August im Akademiepark.

Nähere Informationen beim Magistrat Wiener Neustadt unter 02622/373-310 und e-mail thomas.iwanschitz @ wiener-neustadt.at; das detaillierte Programm unter www.kultursommer-wn.at.

