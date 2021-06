Start für ORF-„Sommerkino“ mit „Trautmann – Er kam als Feind und wurde ihr Held“ und „Die Frau des Zoodirektors“ ab 5. Juli

Top-Filmpremieren im Doppelpack immer montags in ORF 1

Wien (OTS) - Ganz großes Kino zeigt ORF 1 im Sommer, wenn beim ORF-„Sommerkino“ ab 5. Juli 2021, immer montags ab 20.15 Uhr, preisgekröntes Hollywood-Kino und Top-Filmpremieren im Doppelpack auf dem Programm stehen! Zum Auftakt ist die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Trautmann – Er kam als Feind und wurde ihr Held“ mit David Kross in der Titelrolle zu sehen – ein mitreißendes Biopic über die Fußball-Legende Bert Trautmann, der in Großbritannien vom Kriegsgefangenen entgegen aller Vorurteile und Widerstände zum gefeierten Sport-Idol avancierte. Danach um 22.15 Uhr erzählt die deutschsprachige Free-TV-Premiere der bewegenden Bestseller-Verfilmung „Die Frau des Zoodirektors“ eine wahre Geschichte von außerordentlicher Zivilcourage. Jessica Chastain in der Titelrolle bekommt es dabei mit Daniel Brühl als Hitlers Chef-Zoologen zu tun.

Auf dem ORF-„Sommerkino“-Programm stehen weiters u. a. die deutschsprachigen Free-TV-Premieren von „Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“ (12. Juli), „Im Netz der Versuchung“ (12. Juli), „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ (19. Juli), „Manchester by the Sea“ (19. Juli), „The Mule“ (26. Juli), „Der Fall Collini“ (2. August), „Hotel Mumbai“ (9. August), „BlacKkKlansman“ (23. August), „Der verlorene Sohn“ (23. August), „Happy Burnout“ (30. August) und „Vielmachglas“ (6. September).

Das ORF-„Sommerkino“ montags in ORF 1 im Überblick:

5. Juli:

„Trautmann – Er kam als Feind und wurde ihr Held“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

„Die Frau des Zoodirektors“ (22.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

12. Juli:

„Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

„Im Netz der Versuchung“ (22.00 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

19. Juli:

„Green Book – Eine besondere Freundschaft“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

„Manchester by the Sea“ (22.25 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

26. Juli:

„The Mule“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

2. August:

„Der Fall Collini“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere) „Jugend ohne Gott“ (22.20 Uhr, ORF-Premiere)

9. August:

„Lion – Der lange Weg nach Hause“ (20.15 Uhr, ORF-Premiere) „Hotel Mumbai“ (22.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

16. August:

„Aufbruch zum Mond“ (20.15 Uhr, ORF-Premiere)

23. August:

„BlacKkKlansman“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere) „Der verlorene Sohn“ (22.30 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

30. August:

„Happy Burnout“ (20.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere) „I, Tonya“ (22.00 Uhr, ORF-Premiere)

6. September:

„25 km/h“ (20.15 Uhr, ORF-Premiere)

„Vielmachglas“ (22.15 Uhr, deutschsprachige Free-TV-Premiere)

13. September:

„Die Frau des Nobelpreisträgers“ (21.55 Uhr, ORF-Premiere)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at