FH Technikum Wien Podcast – Audioformat für Technikfans

Wien (OTS) - Die Fachhochschule Technikum Wien hat Mitte Juni einen wöchentlichen Podcast ins Leben gerufen. In den Interviews unter dem Motto „Menschen, Themen, Hintergründe“ wird in verschiedene Thematiken eingetaucht, AbsolventInnen wie StudiengangsleiterInnen oder LektorInnen erzählen über ihre Forschungsthemen, Erfahrungen und Spezialisierungen.

In der Pilotfolge ist Kurt Leonhartsberger, Leiter des Forschungsschwerpunkts Erneuerbare Energien, zu Gast. Er spricht über Klimapolitik, die Herausforderungen der Energiewende und welche Techniken für die Gesellschaft zugänglicher gemacht werden müssen. Andrea Ojdanic, die Leiterin des Bachelor- und des Masterstudiengangs Mechatronik/Robotik, gibt Einblicke in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien und berichtet über die praxisnahe Lehre und umfangreiche Forschungsaktivitäten an der FH Technikum Wien. Florian Eckkrammer, Geschäftsführer der Fachhochschule, nimmt ebenfalls am Interviewstuhl Platz und erzählt von dem pandemiebedingten Schub der Digitalisierung und wie dieser die Lehre beeinflusst.

Im großen Interview stehen Fritz Schmöllebeck und Christian Kollmitzer, Rektor und Vizerektor der FH Technikum Wien Rede und Antwort und ziehen anlässlich des bevorstehenden Wechsels im Rektorat nach zwei prägenden Jahrzehnten im Amt Bilanz. In den kommenden Wochen geht es in weiteren Folgen um internationales Studieren während Corona, den technischen Fachkräftemangel, Data Science und Artificial Intelligence.

Der Technikum Wien Podcast wird in Zusammenarbeit mit dem Radio Technikum produziert und ist auf der FHTW-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Youtube und Soundcloud zu hören.

