Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe begrüßt Kampagne "Her mit Leer"

Das ist eine Verschwendung von Wertstoffen. In Zeiten von Ressourcenknappheit ist das mit Umweltschutz nicht zu vereinbaren Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB 1/3

Viele Menschen wissen gar nicht, in welchen Geräten Lithiumbatterien verbaut sind – diesbezüglich ist die Aufklärungsarbeit der Kampagne eine dringende Notwendigkeit Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB 2/3

Den Wenigsten ist bewusst, dass sie mit jeder falsch entsorgten Lithiumbatterie Menschenleben gefährden. Denn Lithiumbatterien im Restmüll führen beim Abtransport oder in den Anlagen immer wieder zu Bränden – gerade jetzt im Sommer ist die Brandgefahr und somit das Risiko für unsere Mitarbeiter besonders hoch. Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB 3/3

Wien (OTS) - Nicht einmal jede zweite Batterie wird in Österreich korrekt entsorgt. Das ist brandgefährlich, denn immer mehr Lithium-Batterien im Restmüll sind die Ursache von Bränden in Mülltonnen, LKWs und Recyclinganlagen. Zusätzlich geht mit jeder nicht-recycelten Batterie der Verlust von wertvollen Rohstoffen wie Aluminium, Kobalt oder Lithium einher. Eine neue Kampagne will das ändern.

Jedes Jahr landen in Österreich über 1,4 Millionen Lithiumbatterien im Restmüll, statt in den dafür vorgesehenen Sammelboxen im Handel oder bei Altstoffsammelzentren. Wenn Lithiumbatterien jedoch im Restmüll entsorgt werden, können sie sich bereits bei kleinster Reibung entzünden und gefährliche Brände verursachen: in Mülltonnen, LKWs und Recyclinganlagen – aber auch in den eigenen vier Wänden. Seit Jahren nehmen Brände in Abfallwirtschaftsbetrieben massiv zu, und im Sommer spitzt sich die Lage aufgrund der erhöhten Brandgefahr noch weiter zu. Deshalb begrüßt der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) die Kampagne „Her mit Leer“ mit Bundesministerin Leonore Gewessler. Dabei geht es um die richtige Entsorgung von Batterien bzw. Elektroaltgeräten (EAG). Neben dem Klimaschutzministerium sind die EAK (Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle), der Fachverband Elektro- und Einrichtungsfachhandel (WKO) sowie der Gemeindebund daran beteiligt.

Falsch entsorgte Batterien gefährden Menschenleben

Eine aktuelle, repräsentative Studie* belegt, dass nur zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher darauf achten, Problemstoffe wie Lithiumbatterien richtig zu entsorgen. Während 80 Prozent der über 60-Jährigen dies tun, sind es bei den unter 30-Jährigen lediglich 44 Prozent. Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB: „ Den Wenigsten ist bewusst, dass sie mit jeder falsch entsorgten Lithiumbatterie Menschenleben gefährden. Denn Lithiumbatterien im Restmüll führen beim Abtransport oder in den Anlagen immer wieder zu Bränden – gerade jetzt im Sommer ist die Brandgefahr und somit das Risiko für unsere Mitarbeiter besonders hoch. “

Verschwendung von Ressourcen

In Österreich werden nur 45 Prozent der Batterien korrekt recycelt. Branchenvertreter und Verbände fordern daher schon länger eine Erhöhung der Recyclingquote auf 65 Prozent bis 2025. Werden Batterien nicht fachgerecht entsorgt, geht eine große Menge an wertvollen Sekundärrohstoffen, wie Aluminium, Kobalt oder Lithium aus dem Stoffkreislauf verloren. „ Das ist eine Verschwendung von Wertstoffen. In Zeiten von Ressourcenknappheit ist das mit Umweltschutz nicht zu vereinbaren “, ergänzt Jüly. Lithiumbatterien befinden sich zum Beispiel in blinkenden Kinderschuhen, Tablets, Stabmixern, singenden Grußkarten oder Gartengeräten. „ Viele Menschen wissen gar nicht, in welchen Geräten Lithiumbatterien verbaut sind – diesbezüglich ist die Aufklärungsarbeit der Kampagne eine dringende Notwendigkeit “, schließt Jüly.

Checkliste: Worin sind Lithiumbatterien enthalten?

Notebook, Smartphone, Tablet, Powerbank, E-Scooter, E-Bike, Gartengeräte (Rasenmäher, Heckenschere), blinkende Kinderschuhe, Digitalkamera, Staubsauger, Spielzeug (ferngesteuerte Autos, sprechende Bücherstifte, Musikboxen), Werkzeuge (Stichsäge, Akku-Bohrer, Schleifmaschine), Taschenlampe, Elektronische Grußkarten, Stabmixer, Schreibtischlampe.

*Aktuelle, repräsentative Studie:

Im Auftrag des VOEB befragte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com im Mai 2021 1.500 ÖsterreicherInnen im Alter zwischen 14 – 69 Jahren zum Thema Abfallwirtschaft.

Über den VOEB:

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ist die freiwillige Interessensvertretung der kommerziell geführten Entsorgungsunternehmen in Österreich. Der Verband vertritt derzeit über 250 Mitgliedsunternehmen und repräsentiert somit zwei Drittel – gemessen am Umsatz bzw. an den Beschäftigten – der privaten österreichischen Entsorgungsbetriebe. Die Branche beschäftigt direkt und indirekt ca. 43.000 Mitarbeiter, entsorgt rund zwei Drittel des gesamten in Österreich anfallenden Abfalls in 1.100 High-Tech-Anlagen und erwirtschaftet Umsätze in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro pro Jahr.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daisy Kroker - Geschäftsführerin VOEB

Tel.: (01) 713 02 53

E-Mail: kroker @ voeb.at

Website: www.voeb.at