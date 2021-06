Stadt Wien – Kindergärten: 90 neue Kindergartenpädagog*innen und 52 neue Assistenzpädagog*innen schließen Ausbildung ab

Wien (OTS) - An der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) haben im Juni 3 Klassen das fünfsemestrigen Kolleg „CHANGE“ und eine Klasse der fünfjährigen „bafep ab 14“ ihre Ausbildung zu Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen erfolgreich beendet.

67 Studierende, 59 Frauen und 8 Männer, des Kollegs CHANGE und 23 Maturant*innen, davon 3 männlich, der 5-jährigen BAfEP ab 14 haben trotz Corona-bedingten Einschränkungen ihre Ausbildung zu Elementarpädagog*innen erfolgreich abgeschlossen.

Die Abschlussprüfungen an der dreijährigen Schule für Assistenzpädagog*innen haben 46 Frauen und 6 Männer bestanden.

Den Lehrgang für Inklusive Elementarpädagogik haben als Zusatzausbildung 14 Frauen und 4 Männer, die bereits ausgebildete Elementarpädagog*innen sind, absolviert. Der nächste Ausbildungsstart ist im Februar 2022. Mitarbeiter*innen der Stadt Wien – Kindergärten können sich ab sofort für diesen bewerben.

Gerade die erwachsenen Studierenden des Kollegs CHANGE und die angehenden Assistenzpädagog*innen mussten die Anforderungen von Distance Learning und ihr Familienleben unter einen Hut bringen. Für die Schüler*innen der Maturaklasse war monatelang Homeschooling im Abschlussjahr ebenfalls sehr fordernd. Umso größer ist die Freude, die Abschlussprüfungen bestanden zu haben und nun ins Arbeitsleben einsteigen zu können.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Widerkehr betonte die Wichtigkeit dieses wunderbaren Berufs: „Als erste Bildungseinrichtung legt der Kindergarten die Basis für einen erfolgreichen Bildungsweg. Die Elementarpädagoginnen und –pädagogen sowie die Assistenzpädagoginnen und -pädagogen sind damit ganz wichtige Stützen des Wiener Bildungssystems. Sie leisten täglich einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft – denn Kinder sind unsere Zukunft!“

Die Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten, Daniela Cochlár, freut sich über die 90 neuen Kindergartenpädagog*innen und 52 Assistenzpädagog*innen: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung für unsere Kinder. Wir freuen uns sehr, hervorragend ausgebildete, neue Mitarbeiter*innen für die Begleitung der Kinder zu gewinnen. Um dem hohen Fachkräftebedarf in der Elementarpädagogik zu begegnen starten wir 2 Mal jährlich, im September und im Februar, mit der Ausbildung künftiger Pädagog*innen.“

„Es freut mich sehr, dass wir an der bafep21 für unsere Schüler*innen, Studierenden und Auszubildenden auch in diesem herausfordernden Schuljahr ein sehr gutes Lernumfeld schaffen konnten. Ich gratuliere unseren Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich und bedanke mich bei meinem engagierten Team für die professionelle Begleitung“, so Schuldirektorin Nicole Kalteis.

Die Stadt Wien setzt schon seit Jahren Initiativen, um dem anhaltenden Fachkräftemangel im Bereich der Elementarpädagogik entgegenzuwirken. Der Schwerpunkt der bafep21 liegt bereits seit 2008 in der Erwachsenenbildung, da Absolvent*innen der BAfEP-Kollegs weitaus häufiger und nachhaltiger im Berufsfeld tätig sind als Jugendliche, die diese Entscheidung mit 14 Jahren treffen mussten. Ein Viertel aller Kollegstudierenden in Österreich absolviert die Ausbildung an der bafep21.

