Wechsel an der Spitze der Personalabteilung des Amtes der NÖ Landesregierung

Verena Krammer von NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde Mag. Dr. Verena Krammer, MA zur neuen Leiterin der Abteilung Personalangelegenheiten A des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Die Bestellung erfolgte mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2021. Sie folgt in dieser Funktion auf Mag. Gerhard Dafert.

Verena Krammer wurde im Jahr 1982 in Krems geboren und absolvierte ihr Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Lapin Yliopisto Rovaniemi. Von 2015 bis 2017 erwarb sie den Master of Arts in Anticorruption Studies an der IACA International Anti-Corruption Academy. Ihr Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften schloss sie mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Sie bringt umfassende Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit in der Privatwirtschaft sowie im Bundesministerium für Finanzen, wo sie insbesonders im Bereich Personalmanagement leitend tätig war, mit. Im Amt der NÖ Landesregierung leitet sie derzeit den Bereich „Organisation“ in der Abteilung Landesamtsdirektion mit den Fachgebieten Innenrevision, Verwaltungsentwicklung, Koordinationsdienst, Kanzleiaufsicht sowie Compliance und Risikomanagement.

Ihr Vorgänger Gerhard Dafert war seit 2001 Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A, bevor er mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2021 zum Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt wurde.

