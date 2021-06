Mission – Zahnleid beenden!

Mittels innovativer Behandlungsmethoden und Online-Aufklärung wollen wir das Zahnleid beenden! So lautet das erklärte Ziel der Zahnklinik

Wien (OTS) - Denta Beauté ist nicht nur eine der größten und modernsten Zahnarzt-Ordinationen in Wien, sondern betreibt auch Europas größtes online-Zahnforum. Hier bekommst du innerhalb von 24 Stunden, kostenfrei, ärztliches Feedback zu all deinen Fragen rund um das Thema Zähne, Zahnfleisch und Kiefer. „ Mittels innovativer Behandlungsmethoden und Online-Aufklärung wollen wir das Zahnleid beenden! “, lautet das erklärte Ziel der Zahnklinik.

Zahnforum – ärztlichen Rat bequem online erhalten

Du hast Zahnschmerzen, die Prothese oder das Implantat sitzt nicht richtig, oder du hast eine Veränderung in deinem Mund beobachtet? Du bist dir nicht sicher, ob du richtig beraten oder behandelt wurdest? Einfach mittels Mailadresse im Denta Beauté Zahnforum anmelden und individuelle Fragen stellen, oder sogar einfach ein Foto von deinem Problem, oder dein Röntgenbild hochladen. Das Zahnforum ist rund um die Uhr für dich da.

Neben fachkundigen Rat kannst du hier auch Erfahrungen mit anderen PatientInnen austauschen. Die Anmeldung und Teilnahme im Zahnforum sind vollkommen kostenfrei und mit keinerlei Verpflichtung verbunden. https://www.denta-beaute.com/zahnforum/

Aufklärung mit Biss

Denta Beauté setzt seit dem Beginn 2003, auf innovative Behandlungskonzepte, sowie die Online-Aufklärung. Somit liefert Denta Beauté nicht nur ein Maximum an Qualität, sondern nimmt der Zahnbehandlung auch ihren Schrecken.

Im Zahnblog, Zahnlexikon, oder auch auf dem Denta Beauté YouTube Kanal, kannst du deinen zahnmedizinischen Horizont erweitern und somit deine Zahnprobleme und Behandlungen auch besser beurteilen.

KI – die Zukunft der Zahnmedizin

In Zukunft wirst du mittels What ́s App oder Telegram dein Zahn – Röntgenbild hochladen und innerhalb von Minuten einen ersten Befund erhalten, der mittels künstlicher Intelligenz erstellt wird. Denta Beauté ist Partner bei einem weiteren innovativen Konzept im zahnmedizinischen Kosmos, das Projekt geht in Kürze online. Melde dich für den Denta Beauté - Newsletter an und erfahre, wann es losgeht! https://www.denta-beaute.com/newsletter/

Innovation auf allen Ebenen

Egal ob beim Erstbesuch, wo mittels Tablets und Aufklärungsvideos, der Patient optimal auf die folgenden Schritte vorbereitet wird, oder bei der Hygiene, Denta Beauté setzt weitaus höhere Standards als es Vorgabe ist. Mittels einer eigens entwickelten Hygienestraße und optimierten Behandlungsabläufen, werden Behandlungen nicht nur besser, sondern auch schneller, was wiederum dem PatientInnen mittels Zeit- & Kostenersparnis zugutekommt.

Alles unter einem Dach.

Ob medizinisches oder ästhetisches Anliegen – Denta Beauté bietet seinen PatientInnen das volle Spektrum an zahnmedizinischen Leistungen inkl. integriertem Zahntechnik Labor und akzeptiert alle Kassen.

Denta Beauté

Billrothstraße 12, 1190 Wien

Telefon: +43 1 369 66 25

web: www.denta-beaute.com

Mail: office @ denta-beaute.com

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Haider

0043 676 742 38 57

office @ denta-beaute.com