Kapitalanlage Gewerbeimmobilie

Arnold Immobilien mit dynamischer Halbjahresbilanz

Wien (OTS) - „ Eine Kapitalanlage in Gewerbeimmobilien ist für Anleger attraktiv, die ihr Geld investieren und interessante Renditen erwirtschaften wollen. Auch bei privaten Investoren werden gewerbliche Liegenschaften als Ergänzung des Portfolios immer beliebter “, erklärt Markus Arnold CEO bei Arnold Immobilien. Dieser Trend führt bei Österreichs führendem Investmentmakler zu einer soliden Halbjahresbilanz im Gewerbebereich: Mit einem Transaktionsvolumen von rund 100 Millionen Euro und 90.000 Quadratmeter vermittelter Fläche meldet das Unternehmen eine dynamische Sechs-Monate-Bilanz. „ Zwei Drittel der Transaktionen wurden im Inland und ein Drittel in den Auslandsniederlassungen getätigt, wobei dort weitere Deals unmittelbar bevorstehen. Bei den meisten Deals wurden Käufer und Verkäufer begleitet “, berichtet Markus Arnold über die näheren Details.

In Wien zeichnet sich speziell bei der Assetklasse Hotel Bewegung ab: Die Corona-Pandemie hat längst fällige Umbrüche bei der Cityhotellerie beschleunigt. Von Investoren gesucht werden aktuell City-Hotels mit rund 100 Zimmern. Arnold Immobilien hat 2021 schon zwei Liegenschaften dieser Art vermittelt – weitere Deals werden in Kürze erwartet.

Arnold Immobilien – im Ausland als Arnold Investments – hat für einen österreichischen Investor ein in einer deutschen Tertiärstadt befindliches Fachmarktzentrum an einen tschechischen Investor vermittelt. Dieser Cross-Border-Deal wurde in Kooperation mit der Niederlassung in Prag realisiert.

Auch die im letzten Jahr in Mailand gegründete Niederlassung kann einen großen Deal, ein 40.000 Quadratmeter großes Industriegelände, vermelden. „Das anhaltende Zinstief und die Angst vor einer Inflationsdynamik sorgen für großes Interesse“, bringt Markus Arnold die derzeitige Stimmung bei den Immobilienmärkten auf den Punkt. Weiter zum vollständigen Text: https://www.arnold.investments/de/news/dynamicbalance

Rückfragen & Kontakt:

Arnold Immobilien Presseservice: Kristin Allwinger, Akonsult PR

+660 3737 118, allwinger @ akonsult.at