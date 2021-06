„Inspector Barnaby“: Britische Kult-Krimiserie ab 1. Juli neu im ORF-III-Sommerprogramm

Erste 16 Folgen – donnerstags ab 20.15 Uhr im Doppelpack

Wien (OTS) - Britische Landidylle, liebenswert-schrullige Figuren, Mordfälle, die es in sich haben – und dazwischen der integre Inspector Barnaby, der sich nichts vormachen lässt: Ab 1. Juli 2021 zeigt ORF III Kultur und Information donnerstags ab 20.15 Uhr jeweils zwei Folgen der britischen Krimiserie „Inspector Barnaby“ mit John Nettles als kultigem Ermittler. Bis zum 26. August stehen die ersten 16 Episoden auf dem Programm, die zwischen 1997 und 2001 produziert wurden. Während das kühle Inselwetter in der fiktiven idyllischen Grafschaft Midsomer für Abkühlung sorgt, erhitzen die kniffligen Mordfälle, die auf den Romanen der britischen Autorin Caroline Graham basieren, die Gemüter der ländlichen Gemeinschaft. Zum Glück arbeitet Inspector Barnaby (Nettles) mit ruhiger Hand. Und gerät mal etwas aus dem Ruder, steht ihm der stets loyale Sergeant Gavin Troy (Daniel Casey) zur Seite – wenngleich dieser mit seinem abenteuerlichen Fahrstil immer wieder für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt. Ein Ruhepol in Inspector Barnabys Leben ist seine Frau Joyce (Jane Wymark), die ihren umtriebigen Mann gerne öfter zu Gesicht bekommen würde.

Bereits im Juli muss der britische Ermittler eine Reihe von Fällen aufklären, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die „Inspector Barnaby“-Folgen im Überblick:

Donnerstag, 1. Juli

20.15 Uhr: Tod in Badger's Drift

22.00 Uhr: Blutige Anfänger

Donnerstag, 15. Juli

20.15 Uhr: Requiem für einen Mörder

22.00 Uhr: Treu bis in den Tod

Donnerstag, 22. Juli

20.15 Uhr: Ein böses Ende

22.00 Uhr: Der Schatten des Todes

Donnerstag, 29. Juli

20.15 Uhr: Der Würger von Raven's Wood

22.00 Uhr: Sport ist Mord

Donnerstag, 5. August

20.15 Uhr: Mord auf der Durchreise

22.00 Uhr: Ein Toter, den niemand vermisst

Donnerstag, 12. August

20.15 Uhr: Drei tote alte Damen

22.00 Uhr: Der Mistgabel-Mörder

Donnerstag, 19. August

20.15 Uhr: Der Fluch von Aspern Tallow

22.00 Uhr: Der Garten des Todes

Donnerstag, 26. August

20.15 Uhr: Ein Männlein stirbt im Walde

22.00 Uhr: Der Tote im Kornkreis

