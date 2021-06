Entain macht mit der "Party Responsibly"-Initiative auf mehr Kontrolle im Spiel aufmerksam

London/Wien (ots) - Kampagne zeigt Film "Time to Pit" mit McLaren Racing

Im Vorfeld des Großen Preises der Steiermark am vergangenen und dem Großen Preis von Österreich am kommenden Wochenende hat Entain die neue Initiative Party Responsibly gestartet. Sie nutzt die Partnerschaft der Marken PartyCasino und PartyPoker mit McLaren Racing, um für die Vorteile des Kontrollerhalts zu werben, sei es am Steuer eines F1-Autos oder beim Wetten und Spielen.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Mini-Film mit dem Titel "Time to Pit", in dem McLaren F1-Fahrer Daniel Ricciardo betont, wie wichtig es ist, seine persönlichen Grenzen zu achten und die Kontrolle zu bewahren.

Als Teil der Initiative werden die MCL35M-Rennwagen von McLaren bei den beiden Rennen, dem Großen Preis der Steiermark und dem Großen Preis von Österreich, statt des Produkt-Brandings die Party Responsibly-Botschaft tragen - beide Rennen finden auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Österreich statt.

Im Rahmen der Kampagne wird ein neuer Internet-Hub [partyresponsibly.net] eingeführt. Er zeigt zusätzlich zum Film "Time to Pit", wie McLaren das Thema Sicherheit über die Jahre hinweg gefördert hat, indem es kontinuierlich neue Sicherheitsfunktionen an seinen Autos entwickelt hat. Der Hub wird den Spielern auch bei der Überprüfung der Kontrolle über ihre Wetten und Spiele helfen, und klare und präzise Informationen über die besten Wege und Werkzeuge zur Beibehaltung der Kontrolle bereitstellen.

Grainne Hurst, Director of Corporate Affairs bei Entain, kommentierte die Initiative wie folgt: „Wir sind überzeugt, dass man von dem Stellenwert, den McLaren und Daniel dem Risikomanagement und der Beibehaltung der Kontrolle beimessen, viel lernen kann. Deshalb glauben wir, dass Party Responsibly eine großartige Möglichkeit ist, die Partnerschaft für das Fördern des sicheren Wettens und Spielens zu nutzen. Damit möchten wir sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Grenzen wahren und ein großartiges Unterhaltungserlebnis bei uns genießen."

Für weitere Informationen über Party Responsibly besuchen Sie: partyresponsibly.net

Über Entain plc

Entain plc ist ein FTSE100-Unternehmen und einer der weltweit größten Sportwetten- und Glücksspielanbieter, der sowohl online als auch im stationären Geschäft tätig ist. Die Gruppe besitzt ein umfassendes Portfolio an etablierten Marken. Zu den Sportwettenmarken gehören bwin, Bet.pt, Coral, Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds und Sportingbet. Zu den Glücksspielmarken gehören CasinoClub, Foxy Bingo, Gala, Gioco Digitale, Ninga Casino, Optibet, Partypoker und PartyCasino. Die Gruppe besitzt proprietäre Technologie in allen ihren Kernproduktvertikalen und bietet zusätzlich zu ihrem B2C-Geschäft Dienstleistungen für eine Reihe von Drittkunden auf B2B-Basis an. Die Gruppe betreibt auch ein Joint-Venture mit MGM Resorts, um das Sportwetten- und Glücksspielangebot in den USA zu nutzen, über BetMGM. Entain liefert die Technologie, die BetMGM antreibt, sowie exklusive Spiele und Produkte, die speziell in den hauseigenen Spielstudios entwickelt werden. Die Gruppe ist im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig und verfügt über Lizenzen in insgesamt 27 regulierten Märkten. Entain ist ein Leader in den ESG, Mitglied von FTSE4Good, dem DJSI und verfügt über ein AA Rating von MSCI. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein und unterstützt über die Entain Foundation eine Vielzahl von Initiativen, die sich auf sicheres Glücksspiel, Breitensport, Vielfalt in der Technologie und Gemeinschaftsprojekte konzentrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe: www.entaingroup.com

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde 1963 vom neuseeländischen Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team bestritt 1966 sein erstes Formel-1-Rennen. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, mehr als 180 Formel-1-Grands-Prix, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans beim ersten Versuch und das Indianapolis 500 dreimal gewonnen. McLaren Racing tritt derzeit in der Formel 1 weltweit und in der INDYCAR in den USA an. Das Team tritt 2021 in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit Lando Norris und Daniel Ricciardo an und in der INDYCAR-Serie 2021 mit den Arrow McLaren SP-Fahrern Pato O'Ward und Felix Rosenqvist. Im Jahr 2022 wird McLaren Racing eine neue Kategorie des Motorsports betreten, wenn es ein Team in Extreme E, der innovativen vollelektrischen Offroad-Rennserie, einsetzt.

