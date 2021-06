Probebetrieb eines Supportdienstes bei Einsätzen von Gewalt in der Privatsphäre

Startdatum: 01.07.2021 Ort: Wien

Wien (OTS) - Aufgrund des Anstiegs an Todesfällen im privaten Umfeld mit Beziehungsdynamik im Jahr 2021 wird im Bereich der Landespolizeidirektion Wien, zur Verbesserung des Opferschutzes und Einleitung von sicherheitspolizeilichen und kriminalpolizeilichen Maßnahmen, ein sechsmonatiger Probebetrieb eines Supportdienstes gestartet und nach Ablauf evaluiert.

Dieser Journaldienst der Landespolizeidirektion Wien ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mit besonders geschulten und erfahrenen Präventionsbediensteten auf dem Gebiet der Gewalt in der Privatsphäre besetzt.

Bei Gewalt in der Privatsphäre besteht nun die verpflichtende Kontaktaufnahme der intervenierenden Polizisten vor Ort mit den Bediensteten des Supportdienstes. Im Zuge des Kontaktgespräches erfolgt eine beratende und unterstützende Gefährdungseinschätzung durch den Supportdienst, um so die rechtlich möglichen und für den individuellen Fall geeignetsten Opferschutzmaßnahmen einzuleiten. Den Polizisten steht für die Gefährdungseinschätzung ein wissenschaftlich anerkanntes Risiko-Analyse-Programm zur Verfügung. Durch die Beantwortung von spezifischen Fragen wird ein objektives Gefährdungslevel erstellt und unterstützt die Maßnahmensetzung. Durch den neu implementierten Support sollen zukünftige Hochrisikofälle durch ein objektives Verfahren identifiziert werden, um mögliche notwendige sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen vorzuschlagen.

Das Ziel ist es, den Polizisten vor Ort durch die Expertise der geschulten und erfahrenen Supportbediensteten mit Unterstützung wissenschaftlicher anerkannter Methoden, die größtmögliche Handlungssicherheit im Einsatz zu bieten und somit den Opferschutz zu bekräftigen.

„Das entschlossene Vorgehen gegen jede Form von Gewalt in der Privatsphäre ist Teil der österreichischen Sicherheitsstrategie. Die professionelle Unterstützung für die einschreitenden Polizisten ist ein wichtiger Schritt für einen wirkungsvollen Schutz von Gewaltopfern“, so Innenminister Karl Nehammer.

Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Christopher Verhnjak

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at