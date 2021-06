Bettina Resl wird Europe Head of Public Affairs bei Sanofi CHC

Ab 1. Juli 2021 verantwortet Resl die europaweiten Public Affairs Agenden von Sanofi Consumer Healthcare (CHC).

Wien (OTS) - Nächster großer Karriereschritt für Bettina T. Resl. Die Politologin und Public Health Expertin ist künftig für die Public Affairs Agenden für Europa in der bedeutenden Selbstmedikationssparte von Sanofi zuständig. Consumer Healthcare (CHC) entwickelt und vertreibt apothekenpflichtige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Bettina T. Resl wird auch dem Europe Management Team von Sanofi Consumer Healthcare angehören.

Wolfgang Kaps, General Manager von Sanofi Österreich, freut sich über Bettina Resls Ruf in die internationale Führungsrolle bei Sanofi: „Bettina Resl leistete in den letzten Jahren im Stakeholder-Management für Sanofi Österreich Pionierarbeit. Dank ihres Engagements fand Sanofi große Anerkennung in der österreichischen Gesundheitspolitik und Sozialversicherungslandschaft. Auch die strategische Positionierung und Ausrichtung der internen und externen Unternehmenskommunikation trieb Bettina Resl höchst erfolgreich voran. Ich freue mich sehr, dass sie künftig auf europäischer Ebene ihre umfassende Expertise einbringen wird können.“

Zur Person

Bettina T. Resl stieg 2017 bei Sanofi Österreich als Country Public Affairs & Patient Advocacy Head ein. Im Mai 2020 übernahm Resl zusätzlich die Position als Country Communication Head bei Sanofi. Die Mutter von drei Kindern verantwortete damit die gesamte Kommunikation mit gesundheitspolitischen Institutionen und Interessenvertretungen sowie mit Patientenvertretungen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Österreich.

Sanofi in Österreich

Die österreichische Sanofi-Niederlassung in Wien zählt rund 150 MitarbeiterInnen im Innen- und Außendienst. Sie sind jeden Tag im Einsatz, um über Krankheiten, Therapie- und Präventionsmöglichkeiten, Präparate und Services zu informieren. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in den therapeutischen Kernbereichen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Multiple Sklerose, Onkologie und Hämatologie, seltene Erkrankungen, Immunologie und General Medicines sowie Impfstoffen und rezeptfrei erhältlichen Consumer Healthcare-Produkten ist Sanofi einer der führenden Anbieter von Arzneimitteln in Österreich. Sanofi erzielte in Österreich 2020 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.

Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.

Sanofi, Empowering Life. www.sanofi.at



