„Trainier mit deinem Tier“: Jetzt Hundetraining buchen und Abgabe sparen

Aktion von Tierschutzombudsstelle und Wirtschaftskammer Wien soll nach Hunde-Boom und Trainingsstopp gutes Miteinander in der Stadt fördern

Wien (OTS/RK) - In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Hunde-Anschaffungen in Österreich enorm angestiegen. Gleichzeitig waren die Möglichkeiten, den tierischen Familienzuwachs unter professioneller Anleitung fit für den gemeinsamen Alltag zu machen, stark eingeschränkt. Doch nun ist Schluss mit dem „Dogdown“: Wer im Juli oder August 2021 bei einer/einem tierschutzqualifizierten gewerblichen HundetrainerIn in Wien eine Welpenstunde oder ein Alltagstraining absolviert, erhält einen Gutschein für die freiwillige Prüfung zum „Geprüften Stadthund“. Das Hund-Mensch-Team hat dann ein Jahr lang Zeit, zur Prüfung anzutreten und wird bei positiver Teilnahme noch einmal belohnt: Im Folgejahr wird die Hundeabgabe in Höhe von 72 Euro erlassen. Mit der gemeinsamen Aktion wollen die Tierschutzombudsstelle und die Wirtschaftskammer Wien gezielt das konfliktfreie Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt fördern.

Rund ein Viertel mehr Hunde sind in Wien während der Pandemie angemeldet worden. Die tatsächliche Anzahl der neu angeschafften Vierbeiner ist vermutlich noch höher. „Qualifizierte Beratung und Unterstützung für die neuen HundehalterInnen sind jetzt besonders wichtig“, betonen Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau, und Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Tierbetreuer in der Wirtschaftskammer Wien. Neben Welpen von inländischen ZüchterInnen und Hunden aus den lokalen Tierheimen sind auch viele Tiere aus unseriösen Quellen aus dem Ausland nach Wien gekommen. „Diese Tiere, egal ob junger oder älterer Hund, bringen meist bestimmte Themen mit, auf die die HalterInnen erst im Zusammenleben aufmerksam werden“, weiß Eva Persy. „Werden diese Herausforderungen nicht aktiv mit tierschutzqualifizierten TrainerInnen bearbeitet, kann es zu Konflikten oder sogar zur Abgabe des Hundes kommen, weil Vier- und Zweibeiner nicht miteinander zurechtkommen.“

Zusammenleben mit den Vierbeinern hat gelitten

Eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftskammer Wien unter den TierbetreuerInnen zeigt, dass sich die krisenbedingten Einschränkungen der Leistungen von „tierischen“ DienstleisterInnen auf die Tiere, aber auch ihre HalterInnen ausgewirkt haben. „Das Zusammenleben mit den Tieren hat gelitten“, resümiert Berufsgruppensprecherin Elisabeth Mannsberger. „Wir haben leider zahlreiche Berichte bekommen über Hunde, die aufgrund des mangelnden Kontakts zu Artgenossen zu leicht reizbaren Einzelgängern geworden sind, oder von Welpen, die erst gar kein Sozialverhalten entwickeln konnten.“ Auch wurden in der Pandemie viele Alltagsroutinen wie das Alleine bleiben oder mit den Öffis fahren nicht geübt. Verschärft wurde die Situation mitunter durch „Erziehungstipps“ aus TV oder Internet, denen die unerfahrenen Neu-HalterInnen in der Not gefolgt sind. „Immer wieder zeigt sich dann in der Hundeschule, dass BesitzerInnen ihren Vierbeinern in bester Absicht Falsches antrainiert haben. Das auszubessern, braucht oft viel Zeit und Geld“, so Mannsberger.

Gemeinsam zum „Geprüften Stadthund“

Mit der gemeinsamen Aktion „Trainier mit deinem Tier“ sollen die HundehalterInnen animiert werden, die Dienste von professionellen TierbetreuerInnen und TrainerInnen jetzt (wieder) in Anspruch zu nehmen. „Durch die qualifizierte Beratung und das gemeinsame Training kann viel Leid bei Tier und Mensch verhindert werden“, sind sich die Expertinnen Persy und Mannsberger einig. Die HalterInnen, die im Aktionszeitraum Juli/August 2021 ein Hundetraining bei autorisierten AnbieterInnen buchen, werden mit einem Gutschein für die freiwillige Prüfung zum „Geprüften Stadthund“ belohnt: Hier können Hund und Frauli oder Herrli unter Beweis stellen, dass sie ein richtig gutes Team geworden sind und sich im Folgejahr die Hundeabgabe sparen. Persy: „Unsere 3G-Regel für Wiener Stadthunde lautet: gechippt, gemeldet und geprüft! Mit ihrem Engagement leisten Hund und HalterIn einen wichtigen Beitrag für ein harmonisches Miteinander von Tier und Mensch in der Großstadt, den wir mit dieser besonderen Aktion anerkennen wollen.“

Weitere Informationen finden Sie auf tieranwalt.at, hunde-kunde.at sowie auf www.tierbetreuer.wien.

Aktion „Trainier mit deinem Tier“

Aktionszeitraum : Juli-August 2021

: Juli-August 2021 Inhalt : Alle WienerInnen, die im Aktionszeitraum eine Welpenstunde oder ein Alltagstraining bei einer/einem tierschutzqualifizierten gewerblichen HundetrainerIn in Wien absolvieren, erhalten von der Tierschutzombudsstelle Wien einen 12 Monate lang gültigen Gutschein für die Prüfung „Geprüfter Stadthund“ (Prüfung kostet sonst 30 Euro)

: Alle WienerInnen, die im Aktionszeitraum eine Welpenstunde oder ein Alltagstraining bei einer/einem tierschutzqualifizierten gewerblichen HundetrainerIn in Wien absolvieren, erhalten von der Tierschutzombudsstelle Wien einen 12 Monate lang gültigen Gutschein für die Prüfung „Geprüfter Stadthund“ (Prüfung kostet sonst 30 Euro) Vorteil: Hund und HalterIn trainieren gemeinsam und werden bei positiver Absolvierung der freiwilligen Prüfung zum „Geprüften Stadthund“ im Folgejahr von der Hundeabgabe im Höhe von 72 Euro befreit!

