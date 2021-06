GLOBAL 2000-Appell für naturverträgliche Energiewende und raschen Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Paketes

Naturverträglichkeit beim Ökostromausbau und ein neues Energieeinsparprogramm sind jetzt die nächsten Schritte

Wien (OTS) - Heute wird das Erneuerbaren-Ausbau-Paket (EAG-Paket) im Wirtschaftsausschuss des Parlaments behandelt. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 fordert einen naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energie und ein neues Energieeinsparprogramm: „Wir appellieren an die VerhandlerInnen von ÖVP, SPÖ und den Grünen den Weg für einen raschen Beschluss des Gesetzespaketes frei zu machen. Es darf nicht noch mehr Zeit beim Kampf gegen die Klimakrise verloren gehen. Das Paket kann nur dann erfolgreich sein, wenn der Ausbau erneuerbarer Energien naturverträglich erfolgt und rasch ein neues Energiesparprogramm mit einem verbesserten Energieeffizienzgesetz nachgeliefert wird“, so Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



Naturverträglicher Ausbau erneuerbarer Energien

Im Erneuerbaren-Ausbaupaket ist ein Ausbau von Ökostrom um 27 TWh vorgesehen. Bezogen auf die derzeitige Ökostromproduktion (2018) von 54 TWh ist das ein Anstieg um die Hälfte in weniger als zehn Jahren. Bei Photovoltaik ist beispielsweise etwa eine Verzehnfachung vorgesehen. GLOBAL 2000 unterstützt diese Zielsetzung, sieht aber gerade in diesem Bereich eine Priorisierung von Dachflächen und bereits versiegelten Flächen, wie Parkplätzen, gegenüber Freiflächen-Anlagen als notwendig an. Weiters soll gesetzlich geregelt werden, dass eine Doppelnutzung im Falle der Errichtung auf Agrarflächen vorgesehen werden soll. Wertvolle Flächen für Landwirtschaft und Biodiversität sollen auf diese Weise erhalten bleiben.



Wertsicherung der „Ökostrommilliarde“ einführen

Weiters schlägt GLOBAL 2000 eine Wertsicherung für die „Ökostrommilliarde“ vor. Bei einer Inflationsrate von zwei Prozent pro Jahr benötigt man für den Gegenwert einer Milliarde im Jahr 2021 schon 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2030. Die Wertsicherung ist umso dringlicher, da das Gesetz nicht wie vorgesehen im Jahr 2021 gültig geworden ist und damit in späteren Jahren ein größeres Ausbauvolumen erwartet werden kann, das es dann auch zu finanzieren gilt.



Erneuerbare-Energiegemeinschaften als zentrale Akteure ansehen

Mit dem Gesetzespaket wird zudem die Einrichtung von Energiegemeinschaften neu eingeführt. Für GLOBAL 2000 ist entscheidend, dass die Energiewende von vielen Akteuren, BürgerInnen, Klein- und Mittelbetrieben sowie LandwirtInnen getragen und mitgestaltet wird. Sie sollen Zugang zu allen Förderungen erhalten, wie das auch die entsprechende EU-Richtlinie vorsieht. Die Erneuerbaren-Energie-Richtlinie der EU stellt klar fest, dass sich Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften "unter gleichen Bedingungen wie andere Marktteilnehmer um die Förderung bewerben können.“



Energiesparprogramm auf den Weg bringen

Neben dem naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien braucht es auch ein neues Energiesparprogramm, das die Energieverschwendung verringert. Eine Analyse von GLOBAL 2000 zeigt, dass etwa 13 TWh Strom bis 2030 eingespart werden können. Das entspricht einem Viertel des derzeitigen Inlandsstromverbrauchs von rund 72 TWh (2019). Der Austausch veralteter Industriemotoren, effizientere Haushaltsgeräte, eine Modernisierung der Beleuchtung und der Austausch von ineffizienten Stromheizungen können somit schon kurzfristig eine große Entlastung bringen. „Die Energiewende in Österreich kann gelingen, wenn wir sie ganzheitlich angehen. Das bedeutet ein naturverträglicher Ausbau erneuerbarer Energien und die Nutzung aller vorhandenen Einsparpotenziale. In diesen Tagen entscheiden die Abgeordneten im Parlament über unsere Zukunft: Bitte entscheiden Sie richtig!“ appelliert Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000 abschließend.

