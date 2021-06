Kooperation für mehr digitale Sichtbarkeit

Wien (OTS) - Die Wiener PR-Agentur Coram Publico Kommunikation & Vernetzung GmbH ist ab sofort als Vertriebspartner der Yangi Digital GmbH aus Oberwart aktiv. Ziel ist es, Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit zu einer größeren digitalen Reichweite und damit mehr Umsatz zu verhelfen.

„Yangi.world ist keine simple Webseite, sondern ein multifunktionales Portal für Unternehmen, welche neben den grundlegenden Basisdaten beispielsweise auch Jobs, Events oder Gutscheine bewerben wollen. Mit Yangi.world kann jeder selbst seinen eigenen Online-Auftritt kreieren und laufend pflegen. Als ich das erste Mal von dem Konzept hörte, war ich sofort davon begeistert und bin daher Kunde der ersten Stunde. Nun will ich auch andere von der Einfachheit und Nützlichkeit dieses Systems überzeugen“, sagt PR- und Vertriebsberater Gerald Weilbuchner.

„Jedes Unternehmen wünscht sich mehr Stabilität, einen hohen Bekanntheitsgrad, eine große Reichweite, viele Neukunden und konstante Umsatzsteigerung. Genau in diesen Bereichen möchten wir Unternehmen nachhaltig unterstützen“, erklärt Yangi.world-CEO Michael Koch.

Unter folgendem Link können sich Interessierte anmelden und direkt mit Gerald Weilbuchner in Kontakt treten: https://corampublico.yangi.link/



Zur Yangi Digital GmbH:

Die Idee wurde 2014 geboren, der Start des Unternehmens war am 24. April 2020.

Die Gründer des Unternehmens, darunter CEO Michael Koch, verfügen über jahrelange Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Werbung, Marketing und im Aufbau von Unternehmen.

Zur Coram Publico Kommunikation & Vernetzung GmbH:

Das Unternehmen wurde Mitte 2019 von Gerald Franz Weilbuchner in Wien gegründet und ist auf Public Relations, Public Affairs, Sales sowie Events spezialisiert.

Zum Produkt Yangi.world:

Die Yangi.world besteht aus 3 Säulen: der Software, dem Yangi.world Portal und den zusätzlichen Leistungen. Der Yangi Link Manager ermöglicht es alle Marketing-Plattformen, Online-Auftritte, Produkte und vieles mehr von einem Unternehmen auf einem einzigen Link zusammenzuführen, um diesen dann einfach und effektiv vermarkten zu können. Im Yangi QR Manager erstellt man einmalig einen personalisierten QR Code, welcher ohne zusätzlichen Aufwand direkt zum Yangi Link Manager führt, wodurch sämtliche Marketing-Plattformen flexibel beworben werden können Yangi.world bietet Unternehmen in der All-Inclusive-Lösung eine Vielfalt an Leistungen, wie einen Basis-Eintrag, welcher eine umfangreiche Unternehmenspräsentation ermöglicht, einen Rabattcode-Marktplatz, eine Jobbörse, Produkt- und Dienstleistungsmarktplatz sowie vieles mehr. Mit Yangi.world setzt das Unternehmen auf einen der größten Wachstumsmärkte der heutigen Zeit, den Werbemarkt. Dieser bietet fantastische Möglichkeiten für eine stabile und langfristige Kundenbeziehung. Es wurden altbewährte Lösungen der Werbebranche und modernste technische Komponenten der Digitalisierung in ein einzigartiges Marketingkonzept vereint. Dieses Konzept bietet nahezu unbegrenztes Marktpotenzial. Bei Yangi.world hat jedes Unternehmen und jede Branche die Möglichkeit Stabilität, Bekanntheit, Reichweite und auch Neukunden sowie Umsatz zu steigern!

Mehr Infos hier! Demo-Unternehmenspräsentation und Anmeldeformular

