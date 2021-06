Grüne OÖ: KLIMASCHUTZ-MIT DIR: Einladung zur Landesversammlung der Grünen OÖ

Aufnahme neuer Grüner Gemeindegruppen, Vizekanzler Kogler und Klimaministerin Gewessler zu Gast

Linz (OTS) - Freitag 02.07.2021, 17 Uhr

Lentos Kunstmuseum Linz

Vorstellung und Aufnahme neuer Grüner Gemeindegruppen

Rede von Klimaministerin Leonore Gewessler

Rede von Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler

Rede von Landessprecher und Spitzenkandidat Stefan Kaineder

Wachstum, Aufbruch, allergrößte Motivation und der Klimaschutz als dringlichste Aufgabe werden die kommende Landesversammlung der Grünen OÖ am Freitag 02.07 im Linzer Lentos bestimmen. Diese steht unter dem Motto „KLIMASCHUTZ-MIT DIR“. Dieses Motto verdeutlicht, dass effektiver Klimaschutz die gemeinsame Hauptaufgabe, auch angesichts der jüngsten Unwetterschäden alternativlos und nur mit starken Grünen möglich ist. Die Zeichen dafür stehen bestens, denn die Grünen werden wahrlich immer stärker.

Nach etlichen Neugründungen in den vergangenen Monaten werden bei dieser Landesversammlung 32 neue Grüne Gemeindegruppen vorgestellt und offiziell bei den Grünen OÖ aufgenommen. Begleitet wird dieses höchst erfreuliche Faktum und Prozedere durch zweifellos motivierende und stimmungsvolle Reden. Sowohl von Klimaministerin Leonore Gewessler, Bundessprecher Vizekanzler Werner Kogler als auch von Landessprecher und Spitzenkandidat für die kommende LTW LR Stefan Kaineder.

Nach Aufnahme der neuen Gruppen wird in es Oberösterreich 156 Grüne Gemeindegruppen geben. Das ist das erfreuliche Ergebnis vieler dynamischer Gründungsprozesse der letzten Zeit. Selbst dies ist eine Momentan-Betrachtung, denn das Interesse an weiteren Neugründungen ist ungebrochen. Dies verdeutlicht eindrucksvoll das rasche und stetige Wachsen der Grünen OÖ.

Die Grüne Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger: „Die Grüne Bewegung in Oberösterreich ist stark und wird immer stärker. Das ist grundsätzlich immens wichtig. Es ist aber auch elementar für den für den so entscheidenden Wahlgang im Herbst, den wir Grünen zu einem Wendepunkt in der Klimapolitik machen wollen. Die massiven Unwetter der jüngsten Zeit und deren drastischen Folgen machen rasches Umdenken und Handeln auch in Oberösterreich unumgänglich. Die neuen Grünen Gemeindegruppen zeigen, dass uns nicht nur immer mehr Menschen auf diesem Weg unterstützen, sondern ihn auch aktiv als Grüne vertreten wollen. Das ist unverzichtbar für uns als Bewegung, für den Klimaschutz und für einen überfälligen Kurswechsel im Land. Jede einzelne neue Gruppe ist dafür ein essentiell wichtiger Baustein, der uns diesem großen Ziel immer näherbringt“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at