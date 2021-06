14. Bezirk: Siedlungsgeschichte-Schau endet am 30. Juni

Wien (OTS/RK) - Das Penzinger Bezirksmuseum (14., Penzinger Straße 59) zeigt seit März eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Die Siedlungsgeschichte der Region Wolfersberg/Bierhäuselberg bis 1938“. In der Schau werden Entwicklungen in dieser Gegend von 1914 bis 1938 dokumentiert. Im Blickpunkt stehen die einstigen Aktivitäten der „Siedlerbewegung“ sowie das tägliche Leben der Siedlerinnen und Siedler. Zu sehen sind Fotos, Planunterlagen, Texte, Meldungen aus Zeitungen, genossenschaftliche Protokolle und weitere Exponate. Das Ende der Sonder-Ausstellung naht: Am Mittwoch, 30. Juni, ist die Schau zwischen 17.00 und 19.00 Uhr letztmals zu besichtigen. Wie immer ist der Eintritt frei. Für Spenden ist das ehrenamtlich wirkende Museumsteam dankbar. Das Publikum wird um Beachtung der Corona-Regeln gebeten.

Nach der traditionellen Sperre in den Monaten Juli/August wird der Museumsbetrieb ab Mittwoch, 8. September, fortgesetzt. Der auf freiwilliger Basis agierende Museumsleiter Herbert Richter erteilt gerne Auskünfte unter Telefonnummer 897 28 52 oder per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

