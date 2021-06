Zahlreiche SJ-Forderungen am SPÖ-Bundesparteitag beschlossen!

Zahlreiche Forderungen der Sozialistischen Jugend wie die Abschaffung der Matura, eine Lehrplatzgarantie oder ein Programm für mehr freie Seezugänge sind nun Position der SPÖ

Wien (OTS) - Am 45. Bundesparteitag der SPÖ war am Samstag eine große Delegation der Sozialistischen Jugend anwesend. Dort brachten die Delegierten rund um Verbandsvorsitzenden Paul Stich ihre Forderungen und politischen Positionen in die SPÖ ein. “Die politische Auseinandersetzung um neue Mehrheiten für Österreich wird in den kommenden Jahren im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit stehen. Um sie erfolgreich zu führen, braucht die Sozialdemokratie ein starkes, inhaltliches Fundament. Mit unseren SJ-Anträgen, die erfolgreich abgestimmt wurden, haben wir einen Teil dieses Fundaments beigetragen!”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.

Vor allem die Durchsetzung der Forderungen nach der Abschaffung der Matura, mehr freien Seezugängen und einer Lehrplatzgarantie verzeichnet die SJ als großen Erfolg. Konkret sollen ein Recht auf Arbeit sowie ein Rechtsanspruch auf einen Lehr- oder Ausbildungsplatz umgesetzt werden. Auch die Forderung nach freien Seezugängen ist eine langjährige Forderung der SJ, die nun auch in der SPÖ durchgesetzt werden konnte. Dabei soll grundsätzlich ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass das Angebot an freien Zugängen vergrößert sowie kostenlos wird. Mit klaren Gesetzen und Maßnahmen soll die Voraussetzung geschaffen werden, private Seegrundstücke an die Öffentlichkeit zurückzuführen, der Allgemeinheit ein Zutrittsrecht für privatisierte Grundstücke zu geben und den freien Seezugang für alle zu gewährleisten. Die Matura in ihrer aktuellen Form soll abgeschafft und durch Projektarbeiten ersetzt werden.

Neue Mehrheiten braucht das Land!

Als starke Botschaft wiederholte die Sozialistische Jugend am Bundesparteitag mehrmals: “Neue Mehrheiten braucht das Land”. Neue Mehrheiten seien die einzig mögliche Antwort auf die Krise. “Wir sehen ganz deutlich: Maßnahmen wie eine Arbeitszeitverkürzung, ein gerechter Beitrag von Milliardären oder eine Lehrstellengarantie für Jugendliche werden langfristig nur mit neuen Mehrheiten jenseits von Türkis und Blau möglich sein”, so Stich abschließend.



