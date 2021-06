Mietguru.at übernimmt leichtgemacht.at: Das Vergleichs-Portal für Umzugsfirmen

Die Immobilienplattform Mietguru.at hat das Wiener Startup Leichtgemacht.at, ein Portal zum Preisvergleich von Umzugskosten, in einem Asset Deal zur Gänze übernommen.

Das Wiener Startup https://leichtgemacht.at – Österreichs Preisvergleich für Umzug & Wohnen wird von der Mietguru GmbH, die der gleichnamige Betreiber des Immobilienportals Mietguru.at ist, im Zuge eines Asset Deals zur Gänze übernommen. Das Umzugsportal soll eigenständig weiterbestehen und zusammen mit der bereits im Portfolio befindlichen Immobiliensuchmaschine neue Synergien erschließen. So können die User bei Mietguru.at günstige Mietwohnungen entdecken und gleich im Anschluss unter https://leichtgemacht.at den Umzug kostenlos schätzen lassen sowie Angebote von lokalen, seriösen und verlässlichen Umzugsfirmen in Echtzeit vergleichen.



Das 2016 in Wien gegründete PropTech Startup Mietguru.at setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs damit weiter expansiv fort. Mietguru.at möchte in einer Zeit der ständig steigenden Mieten Wohnungssuchenden zur Seite stehen. So sollen neben dem Umzugsvergleich in den nächsten Monaten eine Reihe von weiteren, neuen Services für Mieter und Mieterinnen angeboten werden, um die Suche nach günstigen Mietwohnungen so einfach wie möglich zu gestalten.



Über die finanziellen Details des Exitszenarios wurde Stillschweigen vereinbart. Die beiden Gründer von https://leichtgemacht.at sind bereits wieder in neuen Ventures aktiv.

