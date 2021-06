Nachtrag - Verdacht des Mordes: Leblose Frau auf offener Straße aufgefunden

Wien (OTS) - Wie in der gestrigen Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien berichtet, entdeckten Zeugen eine regungslose Frau in einer Grünfläche im Bereich der Erzherzog-Karl-Straße und verständigten sowohl Polizei als auch Rettung. Bis zu deren Eintreffen versuchten sie die Frau zu reanimieren. Wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte ein, die die Reanimation übernahmen. Sämtliche Versuche die Frau wiederzubeleben blieben jedoch erfolglos.

Im Zuge einer polizeilichen Kommissionierung wurde festgestellt, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Der Körper der Frau wies einige Hämatome auf.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Obduktion konnte schließlich Tod durch Ersticken festgestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Ermittlungen übernommen.

Da die Identität des Opfers sowie die Tathintergründe nach wie vor unbe-kannt sind, ersucht die Wiener Polizei um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01/31310 – 33800 oder in jeder Polizei-dienststelle.

Personenbeschreibung des Opfers:

• weiblich

• ca. 18 Jahre alt

• schlanke Statur

• ca. 160 cm groß

• braunes, schulterlanges Haar, rötlich gefärbt

• auffällig hellgrüne Augen

Kleidung:

• schwarzer Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Live or Die“ (siehe Fo-to)

• schwarz/weiß karierte Hose

• weiße Nike Sportschuhe

