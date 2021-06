Grüne Jugend fordert "Abkühlung für alle"

Jugendorganisation fordert drastische Maßnahmen und Vermögenssteuer, um Klimaziele zu erreichen.

Wien (OTS) - Mit einer erfrischenden Medienaktion startete die Grüne Jugend heute in ihre Kampagne „Abkühlung für alle“. Zentrales Anliegen der Jugendorganisation ist der Kampf gegen die Klimakrise. „Die Klimakrise ist die größte Krise unserer Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um unsere Zukunft zu retten. Wir brauchen jetzt Abkühlung, damit unsere Zukunft lebenswert bleibt“, so Sprecherin der Grünen Jugend Wien, Clara Schmidt.



Gefordert werden vor allem der Ausbau der städtischen Freibäder und gratis Öffis in Wien und ganz Österreich. „Der Zugang zu Abkühlung darf nicht vom Geldbörserl abhängen! Die Stadt Wien hat Jahrzehnte lang keine neuen Freibäder mehr gebaut. Das muss sich ändern.“, so Jaafar Bambouk, Co-Sprecher der Grünen Jugend Wien.



Geht es nach der Jugendorganisation, sollen öffentliche Verkehrsmittel in Zukunft gratis genutzt werden können. „Niemand soll noch auf das Auto angewiesen sein. Es ist möglich, den öffentlichen Verkehr ohne Ticketverkäufe zu finanzieren“, so Bambouk weiter.



Möglich werden soll das durch eine Vermögenssteuer auf die größten Vermögen und Erbschaften. „Um schnelle Abkühlung zu finanzieren, brauchen wir eine ökosoziale Steuerreform, verbunden mit einer Vermögenssteuer. Milliardenvermögen und klimaschädliche Großkonzerne müssen endlich gerecht besteuert werden“, so Schmidt abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Clara Schmidt, Sprecherin der Grünen Jugend Wien

Tel.: 067764014740