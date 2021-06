Value 4 You GmbH erobert den Markt für Fixkostenreduzierung

Innovatives Geschäftsmodell ermöglicht dem Kunden kostenlos viel Geld einzusparen

Wien (OTS) - Derzeit wird der Markt für Fixkostenreduzierung von wenigen großen Anbietern dominiert. Ein klarer Trend ist dabei die zunehmende Nutzung von ganzheitlichen Fixkostenreduzierern, welche nicht nur Versicherungen, sondern auch Strom, Gas, Handy, Internet, Rundfunk (GIS) und co. reduzieren können.

Die Value 4 You GmbH ist eine von wenigen Unternehmen, welche sich diese Marktlücke seit Jahren zu nutze macht. Das Ziel ist dabei klar gesetzt: „Wir wollen die führende Fixkostenreduzierungsagentur in Österreich werden!“, so Dominik Kop, Geschäftsführer der Value 4 You GmbH.

Ausgezeichnetes Kundenservice

Die konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse ist dabei der wichtigste Baustein. Dank exzellentem Kundenservice schafft es das Team rund um die Value 4 You GmbH sich positiv vom Wettbewerb zu differenzieren. Jede Anfrage wird innerhalb kürzester Zeit beantwortet und alle Rückmeldungen werden festgehalten und fließen in die Weiterentwicklung der Value 4 You GmbH ein.

Bereits über 2.000 Kunden

Die Value 4 You GmbH betreut bereits über 2.000 Kunden. Dieser Meilenstein wurde im Juni 2021 erreicht und zeigt, wie erfolgreich sie auf dem Markt sind.

Rückfragen & Kontakt:

Value 4 You GmbH

0800 88 44 92

office @ value4you.at