NÖAAB - Fachkräftestipendien sind ein weiterer Schritt gegen den Fachkräftemangel

Im Ministerrat wurde letzte Woche die Ausweitung und die Verlängerung des Fachkräftestipendiums im Bereich der Pflege, der Elementarpädagogik und der Waldwirtschaft beschlossen.

St. Pölten (OTS) - Für die NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

„Aktuell hat fast jeder Bereich mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Es freut mich, dass durch Fachkräftestipendien vor allem die Zukunftsbranchen unterstützt werden. Dass der Lehrgang für Pflegeassistenz, die Elementarpädagoginnen und -pädagogen in die Liste der förderbaren Ausbildungen aufgenommen werden, ist für die Zukunft sehr wichtig und vorausschauend. Beide Bereiche, sowohl die Pflege der älteren Generation, als auch die Betreuung und Ausbildung unserer Jüngsten, sind essentiell für unsere Gesellschaft. Eine weitere Ergänzung betrifft den Job der Waldaufsicht. Wenn wir an die Zukunft denken, dürfen in dieser Liste „Green-Jobs“ natürlich nicht fehlen“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Fachkräftestipendium sichert die Lebenshaltungskosten während der gesamten Ausbildung und ermöglicht damit Berufsumsteigerinnen und Berufseinsteigern den Weg in die Pflege und die anderen genannten Bereiche. Bei einem Ausbildungsstart bis Ende des Jahres bekommt man einen Bildungsbonus von 180 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld.

„Gerade in der Pflege machen wir mit Personen, die ihre Ausbildung im zweiten Bildungsweg gemacht haben, sehr gute Erfahrungen. Denn diese Personen suchen sich ganz gezielt und konkret ihren Wunschberuf aus und wissen worauf sie sich einlassen“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

