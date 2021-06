Verdacht des Mordes: Leblose Frau auf offener Straße aufgefunden

Wien (OTS) - In den heutigen Morgenstunden entdeckten Zeugen eine regungslose Frau in einer Grünfläche im Bereich der Erzherzog-Karls-Straße und verständigten den Polizeinotruf. Zwischenzeitlich wurde versucht, die Frau zu reanimieren. Wenige Minuten später trafen sowohl Polizisten als auch Sanitäter der Berufsrettung Wien ein, die die Reanimation übernahmen. Sämtliche Versuche die Frau wiederzubeleben blieben jedoch erfolglos.

Im Zuge einer polizeilichen Kommissionierung wurde festgestellt, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Der Körper der Frau wies einige Hämatome auf. Die Identität der Frau ist bislang unbekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine gerichtliche Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wien in Aussicht gestellt.

