Köstinger gratuliert Strasser zur Wiederwahl als Bauernbund-Präsident

„Georg Strasser ist starke Stimme für Bäuerinnen und Bauern in Österreich“

Wien (OTS) - Heute fand der Bundesbauernrat, das höchste Gremium des österreichischen Bauernbundes statt. Georg Strasser wurde als Präsident des österreichischen Bauernbundes wiedergewählt. „Die vergangenen Jahre waren für die Bäuerinnen und Bauern nicht immer einfach. Die Corona-Krise hat auch unsere Landwirtschaft enorm gefordert und zugleich gezeigt: Auf die Selbstversorgung unseres Landes mit Lebensmitteln können wir uns jederzeit verlassen“, so Köstinger.

Gemeinsam mit dem österreichischen Bauernbund und Georg Strasser an der Spitze, habe man viel für die bäuerlichen Familienbetriebe erreicht. „Wir sind eine starke Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern in diesem Land und ich gratuliere Georg Strasser zu Wiederwahl als Präsident des österreichischen Bauernbundes. Das Wahlergebnis ist nicht nur eine Bestätigung für den Bauernbund, sondern vor allem auch eine Wertschätzung für seine harte und unermüdliche Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern“, so Köstinger, die selbst auch als Vizepräsidentin des Bauernbundes wiedergewählt wurde.

Keine andere Organisation habe sich in den vergangenen Jahrzehnten so für unsere Bäuerinnen und Bauern stark gemacht wie der Bauernbund. In der Corona-Krise habe man punktgenau und effizient überall dort Unterstützungsmaßnahmen gesetzt, wo bäuerliche Betriebe diese Unterstützung gebraucht haben. „Vom größten Steuer- und Entlastungspaket in der Landwirtschaft, über die Sicherung des Agrarbudgets auf europäischer Ebene bis hin zum Waldfonds sind uns große Erfolge gelungen. Durch den Verlustersatz für indirekt Betroffene in der Landwirtschaft und alle weiteren Maßnahmen haben wir unsere Bauernfamilien gut durch die Corona-Krise gebracht“, so Köstinger weiter. Jetzt gelte es in die Zukunft zu blicken. „Mit der COVID-Investitionsprämie investieren wir aus der Krise heraus und mit der EU-Agrarreform wird der Grundstein für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Entwicklung unserer Landwirtschaft gelegt."

Der Bauernbund und all seine Vertreterinnen und Vertreter im Parlament, in den Ländern, den Kammern und Gemeinden habe wesentlichen Anteil daran. „Mit Georg Strasser haben wir im Bauernbund und auch als Landwirtschaftssprecher im Parlament eine starke Stimme für unsere Landwirtschaft“, so Köstinger abschließend.



