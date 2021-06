AC Nautik und das Küstenpatent B starten voll durch

Küstenpatent Kroatien

Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Die Vorbereitungskurse starten wieder in Österreich (Wien, Graz) und in Kroatien (Opatija, Rijeka). An jeden Wochenende finden Kurse und Prüfungen statt. Der Urlaub naht, das Meer ruft und der Boat Skipper B – der sehr beliebte Bootsführerschein "Küstenpatent B" der Österreicher für das Meer – wird fällig. Kroatien fordert Sicherheit am Meer – es gilt Bootsführerschein-Pflicht ab dem 1. kW/PS auch für Schlauchboot und Jetski.

Infos zum Bootsführerschein Kroatien: www.kuestenpatent-kroatien.at

Küstenpatent B inkl. UKW

Datum: 03.07.2021, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Graz

Graz, Österreich

Url: https://www.kuestenpatent-kroatien.at/Termine/termine-rijeka-opatija.html

