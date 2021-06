„Sound@V“: Große Award-Show am 9. Juli

Fan-Voting und Jury-Bewertung ergeben Gewinner-Acts

Wien (OTS) - Wer entscheidet die Wahl für den „Sound@V“-Musikpreis des ORF Vorarlberg für sich und räumt die Trophäen bei der großen Award-Show am 9. Juli in Feldkirch ab?

Noch bis 27. Juni haben die Fans beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at die Möglichkeit, ihren Lieblings-Act mit Stimmen nach vorne zu pushen. Anschließend ist die hochkarätig besetzte „Sound@V“-Fachjury mit ihrer Bewertung an der Reihe. Neben der Schweizer Pop-Sängerin Stefanie Heinzmann, der Musik-Journalistin Amira Ben Saoud, der „Leyya“-Sängerin Sophie Lindinger und dem Musik-Produzenten Lukas Hillebrand vervollständigt der deutsche Konzertveranstalter und Musikmanager Till Hofmann die internationale Expertenrunde. Aus Online-Stimmen und Jury-Bewertung zusammen ergibt sich, wer den Musikpreis in einer der vier ausgeschriebenen Kategorien mit nach Hause nimmt. Auf die Gewinner wartet ein sensationelles Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro plus 5.000 Euro on Top (presented by AKM/aume).

Lebenswerk-Auszeichnung für Ina Wolf

Bereits jetzt steht fest, dass die Vorarlberger Texterin und Sängerin Ina Wolf den diesjährigen „Sound@V“ für ihr Lebenswerk erhalten wird. Die vielseitige Musikerin war in den 1970er Jahren unter dem Namen Christina Simon Teil der österreichischen Musikszene. 1979 vertrat sie Österreich beim Eurovision Song Contest in Jerusalem. Später zog es die Vorarlbergerin nach Amerika, wo sie u. a. als Texterin und Sängerin mit Größen wie Chicago, Paul Young oder den Pointer Sisters zusammenarbeitete. Mehrere Produktionen, an denen Ina Wolf beteiligt war, wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit Gastspielen in Musicals wie „Jesus Christ Superstar“ hielt sie immer Verbindung mit Österreich. Heute lebt die Musikerin wieder in Vorarlberg und arbeitet mit unterschiedlichen Plattenlabels und zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern zusammen.

Große Show mit viel Musik

Die feierliche Preisübergabe aller „Sound@V“-Awards 2021 findet am 9. Juli bei der großen Show im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch statt. Das Publikum darf sich auf einen bunten Mix aus Live-Musik, spannenden Interviews, Auszeichnungen und Band-Porträts freuen. Im Line-up sind die Vorarlberger Bands „Hearts Hearts“, „Junipa Gold“, „Nnella“, „Why-Y“, „Brendan Adams“, „Fourtune“ und „Cheyenne Alice“. Die ORF-Vorarlberg-Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré führen durch den Abend. Ticketinfos gibt es auf vorarlberg.ORF.at. ORF-TVthek und ORF Radio Vorarlberg sind ab 20.15 Uhr ebenfalls live dabei.

Partner

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem Wann & Wo und dem „Poolbar Festival“ durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Viele musikalische Leckerbissen und eine fantastische Award-Show bei der Verleihung des diesjährigen ,Sound@V‘ des ORF Vorarlberg sind garantiert.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at