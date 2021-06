19. Bezirk: Verlängerung der Grinzinger Straße in die Nußdorfer Lände

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit dem Stadtquartier Muthgasse im 19. Bezirk, das eines der größten Stadtentwicklungsgebiete im Nordwesten Wiens ist, wird die Grinzinger Straße im 19. Bezirk in die Nußdorfer Lände verlängert. Am Montag, dem 28. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

An der Kreuzung Grinzinger Straße/Muthgasse wird ein Durchstich zur Nußdorfer Lände und somit einer Verlängerung der Grinzinger Straße erfolgen. Dieser Durchstrich wird in die Nebenfahrbahn der Nußdorfer Lände geführt. Die Nebenfahrbahn Nußdorfer Lände wird künftig von der Grinzinger Straße in Richtung Nußdorfer Lände als Einbahn geführt.

Aktuell befindet sich die Auffahrt in die Nußdorfer Lände auf Höhe Mooslackengasse. Diese Auffahrt soll um etwa 50 Meter in Richtung stadtauswärts versetzt werden. Hierfür wird eine neue Rampe im Böschungsbereich zwischen der Nebenfahrbahn Nußdorfer Lände und Nußdorfer Lände errichtet.

Im Kreuzungsbereich Holzgasse und Nebenfahrbahn Nußdorfer Lände wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der bestehende Gehsteig verbreitert und im Kreuzungsbereich eine Fahrbahnanhebung errichtet.

Verkehrsmaßnahmen

Im Bereich der Muthgasse wird der Verkehr während des Baus wechselweise mittels Warnposten vorbeigeschleust. Die Nebenfahrbahn Nußdorfer Lände wird zwischen Holzgasse und Mooslackengasse temporär gesperrt. AnrainerInnen, LieferantInnen sowie RadfahrerInnen können weiterhin beidseitig zufahren. Die Arbeiten für die neue Abfahrtsrampe auf die Nußdorfer Lände, die ausschließlich am Wochenende von Freitag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr stattfinden, werden unter Freihaltung eines Fahrstreifens auf der Nußdorfer Lände durchgeführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 19., Grinzinger Straße Kreuzung Muthgasse sowie Nebenfahrbahn Nußdorfer Lände zwischen Holzgasse und Mooslackengasse

Baubeginn: 28. Juni 2021

Geplantes Bauende 27. August 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

