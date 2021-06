„Starmania 21“: Vanessa Dulhofer aka NESS veröffentlicht ihre Debütsingle „Deine Richtung“

Außerdem: „Starmania 21 – Live on Tour“ im Sommer 2021

Wien (OTS) - Die 16-jährige Vanessa Dulhofer wurde heuer bei „Starmania 21“ in kürzester Zeit zum Publikumsliebling. Heute, am 25. Juni 2021, erscheint nun nach einer kurzen Atempause ihre Debütsingle „Deine Richtung“ unter dem Künstlernamen NESS. Eine gefühlvolle Deutsch-Pop Ballade, die ihre Irrwege in der Liebe, unerfüllte Hoffnungen und schmerzhafte Entscheidungen aufgreift. „Diesen Song zu schreiben, hat mir geholfen, damit umzugehen, eine wichtige Person verloren zu haben. Das ist das Schöne für mich an Musik – wenn es mir schlecht geht, setze ich mich hin und schreibe darüber. Egal was dabei rauskommt, mir geht es danach immer besser!“ NESS erzählt in der Eigenkomposition mit eingängiger Melodie eine Geschichte, die so wohl schon jedem und jeder einmal passiert ist. Ein Song über den Moment, wo man sich vor einer Weggabelung befindet und beide Seiten führen – auch wenn man nie anzukommen scheint – in „Deine Richtung“.

Wer Vanessa live erleben möchte – sie ist auch bei der „Starmania 21“-Tour dabei

Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller – diese „Starmaniacs“ gehen im Sommer auf große Live-Tour durch Österreich. Bei den Open-Air-Konzerten in Linz, Innsbruck, Wien, Graz und St. Pölten präsentieren sie – unter Einhaltung aller dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen – ein Hitfeuerwerk der Sonderklasse mit ihren Songs aus den Finalshows, Duetten und Gruppennummern. Abgerundet werden die Live-Events mit einem eigens arrangierten Opening, Rückblicken auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show sowie eigenen Songs der „Starmaniacs“. Tickets sind auf oeticket.com sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

„Starmania 21 – Live on Tour“ – die Tourdaten (Beginn jeweils 17.00 Uhr):

Samstag, 31. Juli: Linz – Jahrmarktgelände Urfahr

Samstag, 7. August: Innsbruck – Olympia World

Freitag, 13., und Samstag, 14. August: Wien – Galopprennbahn Freudenau

Samstag, 21. August: Graz – Freiluftarena B (Messegelände) Samstag, 28. August: St. Pölten – VAZ St. Pölten

