AVISO: Bundespräsident empfängt Präsidenten der Republik Seychellen Wavel Ramkalawan zu Offiziellem Besuch in Österreich

Wien (OTS) - Der Präsident der Republik Seychellen Wavel Ramkalawan wird am Mittwoch, 30. Juni 2021, um 13:45 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren im Inneren Burghof empfangen werden. Anschließend stehen ein 4-Augen-Gespräch und um 14.30 Uhr ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Am Donnerstag, 1. Juli 2021, wird der Präsident der Republik Seychellen am Austrian World Summit in Wien teilnehmen.

Programm:

13.45 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren (Innerer Burghof) / Einlass in den Medienbereich 13.00 bis 13.30 Uhr

anschl.: Gemeinsamer Fotopoint vor dem Bellariator (Ballhausplatz)

14.30 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Geheime Ratsstube/Hofburg) / Einlass für Medien über die Botschafterstiege von 13.45 bis 14.15 Uhr

Die Teilnahme an den Medienterminen der Präsidentschaftskanzlei ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung für den jeweiligen Termin unter akkreditierungen @ hofburg.at (bitte Name, Medium, Email und Telefonnummer angeben) und einem gültigen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, möglich.

